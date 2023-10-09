СКА разгромил «Куньлунь» в Петербурге

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар». Встреча проходила 9 октября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).
Голы за СКА забили Михаил Пашнин (2 минута), Максим Федотов (8 — в большинстве), Сергей Толчинский (25), Владимир Алистров (36) и Михаил Воробьев (50 — в меньшинстве).
У «Куньлуня» отличились Колин Кэмпбелл (36) и Паркер Фу (49).
СКА поднялся на седьмую строчку. Теперь в активе петербургской команды 16 очков (8 побед, 7 поражений). Следующим соперником армейцев станет «Локомотив» из Ярославля. Встреча пройдет 11 октября в Петербурге.