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    СКА разгромил «Куньлунь» в Петербурге

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    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар». Встреча проходила 9 октября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

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    Голы за СКА забили Михаил Пашнин (2 минута), Максим Федотов (8 — в большинстве), Сергей Толчинский (25), Владимир Алистров (36) и Михаил Воробьев (50 — в меньшинстве).

    У «Куньлуня» отличились Колин Кэмпбелл (36) и Паркер Фу (49).

    СКА поднялся на седьмую строчку. Теперь в активе петербургской команды 16 очков (8 побед, 7 поражений). Следующим соперником армейцев станет «Локомотив» из Ярославля. Встреча пройдет 11 октября в Петербурге.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость09 Окт 2023 в 23:55
    Победа это хорошо
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