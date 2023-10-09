Россия будет уничтожать зернохранилища на Украине, если там будет военная техника

Россия будет уничтожать зернохранилища на Украине, если там будут военная техника и боеприпасы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Как сообщает 9 октября РИА Новости, заявление Небензя сделал на заседании СБ ООН.

«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она», — цитирует агентство слова постпреда.



Небензя также сказал, что, если Киев сосредоточивает в каком-то месте военнослужащих, оно становится «законной целью для удара».

