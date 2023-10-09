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    Россия будет уничтожать зернохранилища на Украине, если там будет военная техника

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    Россия будет уничтожать зернохранилища на Украине, если там будут военная техника и боеприпасы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Как сообщает 9 октября РИА Новости, заявление Небензя сделал на заседании СБ ООН.

    «Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она», — цитирует агентство слова постпреда.

    Небензя также сказал, что, если Киев сосредоточивает в каком-то месте военнослужащих, оно становится «законной целью для удара».

    Расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является грубейшим нарушением международного права «и приводит к трагедиям», подчеркнул в своем выступлении постпред.

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