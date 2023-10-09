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    COVID-19

    ВОЗ призвала вакцинироваться от ковида и гриппа из-за сезонной опасности

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    Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало всех тех, кто еще не привился от COVID-19 и гриппа, сделать это. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 9 октября.

    В документе ВОЗ делает особый акцент на группах риска: это люди с сопутствующими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, пожилые и беременные. По данным ВОЗ, более 90% зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. Несмотря на это, в организации заявили, что зимой прошлого года из-за вирусных заболеваний фиксировалась повышенная смертность и в педиатрическим отделениях, и в отделениях интенсивной терапии. В бюро опасаются повторения прошлогодней ситуации.

    «Вакцинация остается самым сильным инструментом против гриппа и COVID-19. <…> Есть простые шаги, которые все мы можем предпринять, чтобы обезопасить себя и других от респираторных инфекций этой осенью и зимой: носить маску, если вы плохо себя чувствуете, кашлять в локти или платок, оставаться дома, если чувствуете недомогание. Эти шаги могут помочь снизить риск заражения и нагрузку на систему здравоохранения осенью и зимой», — сказано в сообщении.

    Ранее стало известно, что более 800 коек в больницах Петербурга заняты больными ковидом и пневмонией.

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    Гость09 Окт 2023 в 18:08
    Кабанамат
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