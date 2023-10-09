ВОЗ призвала вакцинироваться от ковида и гриппа из-за сезонной опасности

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало всех тех, кто еще не привился от COVID-19 и гриппа, сделать это. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 9 октября.



В документе ВОЗ делает особый акцент на группах риска: это люди с сопутствующими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, пожилые и беременные. По данным ВОЗ, более 90% зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. Несмотря на это, в организации заявили, что зимой прошлого года из-за вирусных заболеваний фиксировалась повышенная смертность и в педиатрическим отделениях, и в отделениях интенсивной терапии. В бюро опасаются повторения прошлогодней ситуации.