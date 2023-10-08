Росавиация временно запрещает летать из России в Израиль по ночам

Росавиация ввела временные ограничения на ночные полеты в Израиль из российских аэропортов.
«В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 МСК 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений», – заявили в ведомстве.
От авиакомпаний требуют неукоснительно соблюдать авиационные правила, предоставить пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги, а также обеспечить возврат и обмен билетов без штрафных санкций.
Для решения вопросов пассажиры задержанных рейсов могут обращаться по телефонам контактных центров авиакомпаний:
- авиакомпания «Ред Вингс» - 8-495-212-12-51;
- авиакомпания «Азимут» - 9 863 - 226 -00 -05.
Ранее стало известно, что ряд иностранных компаний, в том числе Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Red Wings, заявили об отмене, переносе или сокращении рейсов в Израиль. В Сети распространились кадры, как пассажиры вынуждены лечь на землю по прибытии в аэропорт Бен-Гурион (Тель-Авив) из-за предупреждения о возможной ракетной атаке.
Напомним, сигналы тревоги разбудили жителей Израиля в полседьмого утра субботы — страна подверглась массовому ракетному обстрелу. По последним данным, в Израиле погибло уже 200 человек, свыше 1400 раненных, в том числе 18 — в критическом состоянии, 267 — в тяжелом. В Палестине за день убито 230 граждан, ранено — почти 1700. Главные новости первого дня войны Израиля и ХАМАС собрали здесь.