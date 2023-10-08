Росавиация временно запрещает летать из России в Израиль по ночам

Росавиация ввела временные ограничения на ночные полеты в Израиль из российских аэропортов.



«В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 МСК 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений», – заявили в ведомстве.

От авиакомпаний требуют неукоснительно соблюдать авиационные правила, предоставить пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги, а также обеспечить возврат и обмен билетов без штрафных санкций.