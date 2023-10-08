Как мгновенно понравиться другому человеку: психолог назвал 5 способов

Обычно мы в первые же минуты понимаем, нравится нам человек или нет Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Когда мы видим кого-то в первый раз, хотим мы этого или нет, но в первые же минуты общения понимаем, нравится нам этот человек или нет. Это вполне естественный процесс, по сути — мозг выносит моментальное решение, рассказывает «Доктор Питер».



Первое впечатление может повлиять на всe дальнейшее взаимодействие с человеком, оно определит то, как мы будем его воспринимать и реагировать на него. Поэтому так важно понравиться собеседнику, если вы устраиваетесь на работу или знакомитесь с тем, чье мнение для вас крайне важно.



Психолог рассказал, как можно повысить «коэффициент привлекательности» с первых же минут общения. Помогут язык тела и невербальные сигналы.

Рональд Э. Риджио — американский психолог, доктор философии, автор более 150 книг и исследовательских статей.



— Исследования в области невербального общения выявили ряд сигналов, которые приводят к появлению у «оппонента» большей симпатии и влечению, особенно при первых встречах, — говорит психолог Рональд Риджио. — Их называют сигналами непосредственности, вызывающими мгновенную симпатию.

1. Зрительный контакт — Смотреть в глаза другому — признак непосредственности, проявление интереса и внимания, — объясняет психолог.

2. Наклон вперед и физическая дистанция — Ориентация тела на другого человека с легким наклоном вперед и поддержание некоторой (но ни в коем случае не слишком сильной) физической близости, — продолжает Рональд Риджио.



3. Улыбка — Приятное лицо с легкой улыбкой всегда оценивается другими более положительно, чем хмурое, — говорит эксперт.

4. Лицевая и жестовая анимация — Обычно нам нравятся люди, которые выглядят энергичными и оживленными, — отмечает психолог. — Если же человек, напротив, скуп на жесты, движения, скован и закрыт, он нас отталкивает.

5. Теплый и выразительный тон голоса — То же самое и с эмоциями. Люди с теплым тоном голоса, вкладывающие в него эмоции, привлекают больше, — говорит Рональд Риджио.

Важно не переусердствовать — Не забывайте, что во всём нужна мера, — советует психолог. — Важно регулировать эти сигналы непосредственности. Например, неприязнь может вызывать как человек, который избегает зрительного контакта, так и тот, кто буквально заглядывает вам в глаза. Не понравится и человек, который подходит к вам слишком близко, нарушая личное пространство. Кроме того, чрезмерная экспрессивность и эмоциональность также могут привести к отрицательному первоначальному впечатлению.

Слово, которое разрушает отношения Ранее психолог назвал слово, которое разрушает наши отношения с близкими. Кто хоть раз в пылу ссоры не говорил близкому человеку обидные слова, о чём потом пожалел? Конечно, потом мы извиняемся за вылетевшие в гневе фразы и признаём свою ошибку. Но в обычной жизни в повседневном общении мы и не замечаем, что говорим по нескольку раз в день то, что может испортить отношения с родными людьми. Эксперт рассказал, что в эту ловушку попадает много пар:

— Они раз за разом повторяют одну и ту же ошибку, в общении ориентируясь на свои внутренние правила и критерии, но не задумываясь, что они противоречат правилам и критериям другого человека.



По наблюдениям психолога, одно слово, если произносить его каждый день, способно отравить ваши отношения. Это слово «должен».



Как объясняет психолог Джеффри Бернштейн, когда мы говорим партнеру, что он должен или не должен делать, мы ставим себя в положение главного, руководителя и даем понять другому, что мы выше и сильнее.

Не стоит думать, что это лишь мелочь. Простое слово «должен», которое мы произносим снова и снова, способно со временем снизить доверие между двумя людьми и стать причиной «изнашивания» отношений.



Как исправить ситуацию, читайте в полной версии материала.