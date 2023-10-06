Трое успели «разложиться» в пробке на перекрестке Светлановского и Тихорецкого

Серьезная авария затруднила движение на и без того плотно забитом перекрестке на границе Выборгского и Калининского районов Петербурга. На месте работают медики.

На пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись три автомобиля, сообщил читатель «Фонтанки» Артем вечером 6 октября. Две машины получили серьезные повреждения, у «Тойоты» и разбита передняя часть, и оторван задний бампер. О пострадавших не сообщается, но на место прибыла машина реанимации. Подробности ДТП уточняются.