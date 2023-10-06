Трое успели «разложиться» в пробке на перекрестке Светлановского и Тихорецкого

Серьезная авария затруднила движение на и без того плотно забитом перекрестке на границе Выборгского и Калининского районов Петербурга. На месте работают медики.
На пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись три автомобиля, сообщил читатель «Фонтанки» Артем вечером 6 октября. Две машины получили серьезные повреждения, у «Тойоты» и разбита передняя часть, и оторван задний бампер. О пострадавших не сообщается, но на место прибыла машина реанимации. Подробности ДТП уточняются.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке крайне затруднено. Светлановский проспект стоит почти от Светлановской площади, на Тихорецком пробка меньше, но тоже плотная.