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    Трое успели «разложиться» в пробке на перекрестке Светлановского и Тихорецкого

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Серьезная авария затруднила движение на и без того плотно забитом перекрестке на границе Выборгского и Калининского районов Петербурга. На месте работают медики.

    На пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись три автомобиля, сообщил читатель «Фонтанки» Артем вечером 6 октября. Две машины получили серьезные повреждения, у «Тойоты» и разбита передняя часть, и оторван задний бампер. О пострадавших не сообщается, но на место прибыла машина реанимации. Подробности ДТП уточняются.

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    По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке крайне затруднено. Светлановский проспект стоит почти от Светлановской площади, на Тихорецком пробка меньше, но тоже плотная.

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