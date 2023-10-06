Вечер пятницы петербургские водители начали в 9-балльных пробках. На КАД — затор в 9 км

Загруженность петербургских дорог уже в начале вечернего часа пик составила нехарактерные для этого времени 9 баллов.
Необычно большая пробка уже скопилась на кольцевой автодороге на юго-востоке города. По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце собрался затор длиной 8,8 километра от реки Оккервиль до проспекта Обуховской Обороны. Внешнее кольцо встало на 9,5 километра от М-11 до вантового моста.
Затор на Мурманском шоссе и Народной улице составил 4,2 километра — от КАД до Володарского моста. Необычно плотно на проспекте Обуховской Обороны. Его загруженность из центра достигла максимальных 10 баллов — на 3 балла выше обычного. Также побагровели на картах Краснопутиловская улица, Кубинская улица и Ленинский проспект.
На выездах из города собираются заторы на Выборгском и Пулковском шоссе. Московское шоссе стоит между 3-м Бадаевским проездом и Ленсоветовской дорогой.