МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в субботу

В субботу, 7 октября, в Петербурге ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, предупреждает ГУ МЧС России по городу со ссылкой на информацию Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



По данным «Яндекс.Погоды», в субботу в Северной столице пройдут дожди, температура достигнет пяти градусов тепла. В воскресенье ожидается пасмурная погода, воздух прогреется до +6 градусов.



Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что горожанам надо подготовиться к холодам. В ночное время в некоторых районах города температура может опуститься до +2 градусов, возможен минус.

