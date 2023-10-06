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    МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в субботу

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    В субботу, 7 октября, в Петербурге ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, предупреждает ГУ МЧС России по городу со ссылкой на информацию Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    По данным «Яндекс.Погоды», в субботу в Северной столице пройдут дожди, температура достигнет пяти градусов тепла. В воскресенье ожидается пасмурная погода, воздух прогреется до +6 градусов.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что горожанам надо подготовиться к холодам. В ночное время в некоторых районах города температура может опуститься до +2 градусов, возможен минус.

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