Петербурженка, возвращаясь из отпуска, перепутала поезда, ее дети уехали без нее

Транспортная полиция на Северном Кавказе помогла детям вернуться к матери. На одной из станций жительница Петербурга перепутала поезда.

О ЧП 6 октября сообщает транспортная полиция по Северо-Кавказскому федеральному округу. 45-летняя петербурженка ехала домой из Адлера, с ней были двое детей, 17 и 4 лет. На станции Кавказская женщина вышла в магазин, а когда вернулась к платформам, села не в тот поезд.

Не обнаружив в вагоне своих детей, она обратилась к проводникам, а те связались с полицией. Детей передали матери на станции Лихая, уже в Ростовской области. Без родительницы они проехали примерно 350 км, дети целы и здоровы.