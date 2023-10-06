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    Петербурженка, возвращаясь из отпуска, перепутала поезда, ее дети уехали без нее

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    Транспортная полиция на Северном Кавказе помогла детям вернуться к матери. На одной из станций жительница Петербурга перепутала поезда.

    О ЧП 6 октября сообщает транспортная полиция по Северо-Кавказскому федеральному округу. 45-летняя петербурженка ехала домой из Адлера, с ней были двое детей, 17 и 4 лет. На станции Кавказская женщина вышла в магазин, а когда вернулась к платформам, села не в тот поезд.

    Не обнаружив в вагоне своих детей, она обратилась к проводникам, а те связались с полицией. Детей передали матери на станции Лихая, уже в Ростовской области. Без родительницы они проехали примерно 350 км, дети целы и здоровы.

    © Фонтанка.Ру
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