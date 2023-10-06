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    Певица Вера Брежнева развелась с продюсером Константином Меладзе

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    Певица Вера Брежнева поставила точку в череде слухов о размолвке с продюсером Константином Меладзе. 6 октября она заявила о разводе. Новость она использовала в качестве рекламы своего нового альбома.

    «Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме», — лаконично отметила 41-летняя исполнительница на украинском языке в своих соцсетях.

    Брежнева и Меладзе заключили брак в 2015 году в Италии в окружении самых близких людей. Их бурный роман начался еще во время участия певицы в проекте ВИА «Гра». Именно Брежневой Константин Меладзе посвятил хит «Салют, Вера», исполненный Валерием Меладзе. В конце концов продюсер решился оставить жену с тремя детьми.

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