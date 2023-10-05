Путин о финале СВО: «Дело не в территориях»

На площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин ответил на вопрос, где остановится специальная военная операция (СВО). Президент России заявил, что «дело не в территориях», передает 5 октября ТАСС.



«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос», — сказал президент России (цитата по ТАСС).



Путин уточнил, что дело «в безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми».



Напомним, во время общения с участниками клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия никогда не возражала против присоединения Украины к Евросоюзу, но была против НАТО.

