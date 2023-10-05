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    Путин о финале СВО: «Дело не в территориях»

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    На площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин ответил на вопрос, где остановится специальная военная операция (СВО). Президент России заявил, что «дело не в территориях», передает 5 октября ТАСС.

    «Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос», — сказал президент России (цитата по ТАСС).

    Путин уточнил, что дело «в безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми».

    Напомним, во время общения с участниками клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия никогда не возражала против присоединения Украины к Евросоюзу, но была против НАТО.

    Президент России считает, что экономика Украины не может существовать без внешних финансовых вливаний, и то же касается системы обороны. В случае остановки поставок боеприпасов, как выразился Путин, «жить останется неделю».

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