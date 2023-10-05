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    Путин заявил, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС

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    Россия никогда не возражала против присоединения Украины к Евросоюзу, но была против НАТО, заявил 5 октября президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия никогда не высказывала какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Но, отметил президент, Россия всегда была против вступления Украины в НАТО.

    Путин связал это с тем, что расширение НАТО к российским границам угрожает безопасности страны — «это серьезнейший вызов».

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