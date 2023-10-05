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    Путин: В России нет и не было частных военных компаний

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    Под конец ХХ съезда дискуссионного клуба «Валдай» модератор мероприятия задал президенту Владимиру Путину вопрос о частных военных компаниях, припомнив драматические события лета 2023 года. На что Путин ответил: «В России нет частных военных компаний, поскольку нет такого закона».

    По словам Путина, власти не определились, нужны ли такие формирования на сегодняшний день, уже несколько тысяч бойцов этой компании подписали контракты с Вооруженными силами РФ.

    По его словам, само решение перевести бойцов ЧВК «Вагнер» под руководство Минобороны было связано с тем, чтобы обеспечить социальные гарантии тем, кто находится на фронте. До этого момента бойцам ЧВК платили наличными. «Это и моя вина. Не мог представить, как это могло быть», — добавил Путин.

    На вопрос, нужны ли России частные военные компании, Путин ответил, что нужны «люди, которые хотят воевать и отстаивать интересы родины».

    Также Путин сам затронул вопрос о том, что произошло с руководством «Вагнера» — Евгением Пригожиным, Дмитрием Уткиным и другими. Путин рассказал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в «телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Внешнего воздействия на самолёт не было».

    27 июня, спустя несколько дней после мятежа ЧВК «Вагнер», Путин сообщил, что на содержание компании из государственного бюджета за год ушло более 86 миллиардов рублей, оно полностью обеспечивалось государством. Тогда же президент России уточнил, что за год собственник компании «Конкорд» заработал от государства около 80 миллиардов рублей через «Военторг».

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