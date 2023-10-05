Путин: В России нет и не было частных военных компаний

Под конец ХХ съезда дискуссионного клуба «Валдай» модератор мероприятия задал президенту Владимиру Путину вопрос о частных военных компаниях, припомнив драматические события лета 2023 года. На что Путин ответил: «В России нет частных военных компаний, поскольку нет такого закона».

По словам Путина, власти не определились, нужны ли такие формирования на сегодняшний день, уже несколько тысяч бойцов этой компании подписали контракты с Вооруженными силами РФ.

По его словам, само решение перевести бойцов ЧВК «Вагнер» под руководство Минобороны было связано с тем, чтобы обеспечить социальные гарантии тем, кто находится на фронте. До этого момента бойцам ЧВК платили наличными. «Это и моя вина. Не мог представить, как это могло быть», — добавил Путин.