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    В Петербурге стали выпускать меньше пива, газировки, сыров, творога и рыбы

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    В январе — августе 2023 года в Петербурге заметно упало производство сыров и творога — на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Петростата, опубликованных 5 октября.

    Выпуск переработанной и консервированной рыбы снизился на 9,6%. Пива — на 4,5%, безалкогольных напитков — на 6,7%.

    При этом резко выросло производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — в 1,6 раза, колбасных изделий — на 18,9%, кисломолочных продуктов — на 19,7%, кондитерских изделий — на 13,2%.

    Из непродовольственных потребительских товаров сильнее всего выросло производство спецодежды — в 1,6 раза.

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