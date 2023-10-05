В Петербурге стали выпускать меньше пива, газировки, сыров, творога и рыбы

В январе — августе 2023 года в Петербурге заметно упало производство сыров и творога — на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Петростата, опубликованных 5 октября.



Выпуск переработанной и консервированной рыбы снизился на 9,6%. Пива — на 4,5%, безалкогольных напитков — на 6,7%.

При этом резко выросло производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — в 1,6 раза, колбасных изделий — на 18,9%, кисломолочных продуктов — на 19,7%, кондитерских изделий — на 13,2%.

Из непродовольственных потребительских товаров сильнее всего выросло производство спецодежды — в 1,6 раза.