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    СКА проиграл минскому «Динамо», ведя в счете в две шайбы после первого периода

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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 4 октября в столице Белоруссии. Армейцы с Невы вели после первого периода 2:0, но в итоге уступили со счетом 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).

    Голы за СКА забили Владимир Алистров (17) и Александр Гальченюк (19 минута). у «Динамо» отличились Роман Горбунов (22, 59), Виталий Пинчук (30) и Иоаннис Калдис (53).

    Для СКА это поражение стало вторым подряд. Команда Романа Ротенберга опустилась на предпоследнее, 10-е место в Западной конференции. Следующий матч петербургский клуб проведет 6 октября в Москве против действующего чемпиона ЦСКА.

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