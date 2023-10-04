СКА проиграл минскому «Динамо», ведя в счете в две шайбы после первого периода

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 4 октября в столице Белоруссии. Армейцы с Невы вели после первого периода 2:0, но в итоге уступили со счетом 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).



Голы за СКА забили Владимир Алистров (17) и Александр Гальченюк (19 минута). у «Динамо» отличились Роман Горбунов (22, 59), Виталий Пинчук (30) и Иоаннис Калдис (53).