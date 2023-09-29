Петербургским военкоматам запретили отказывать в снятии с воинского учета без личной явки

Петербуржцы, постоянно проживающие за границей или собирающиеся уехать туда, могут сняться с учета без личной явки. Это следует из разъяснений городского военного комиссариата, поступившего в районные военкоматы.



«Отказывать в снятии с воинского учета только на том основании, что гражданин не прибыл лично для снятия с воинского учета, запрещено», — говорится в документе, с копией которого ознакомилась «Фонтанка».

Ранее военкоматы Петербурга разошлись во мнении о том, можно ли снимать с учета уехавших без личной явки. Родственники, пытающиеся действовать по доверенности, ссылались на новую редакцию закона «О воинской обязанности и военной службе» и появление формы для такого заявления на «Госуслугах». Но электронная система воинского учета пока не заработала, а в подзаконных актах осталась формулировка о личной явке, настаивали в комиссариатах.