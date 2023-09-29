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    Петербургским военкоматам запретили отказывать в снятии с воинского учета без личной явки

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    14 комментариев

    Петербуржцы, постоянно проживающие за границей или собирающиеся уехать туда, могут сняться с учета без личной явки. Это следует из разъяснений городского военного комиссариата, поступившего в районные военкоматы.

    «Отказывать в снятии с воинского учета только на том основании, что гражданин не прибыл лично для снятия с воинского учета, запрещено», — говорится в документе, с копией которого ознакомилась «Фонтанка».

    Ранее военкоматы Петербурга разошлись во мнении о том, можно ли снимать с учета уехавших без личной явки. Родственники, пытающиеся действовать по доверенности, ссылались на новую редакцию закона «О воинской обязанности и военной службе» и появление формы для такого заявления на «Госуслугах». Но электронная система воинского учета пока не заработала, а в подзаконных актах осталась формулировка о личной явке, настаивали в комиссариатах.

    В разъяснениях также перечислен список документов, которые требуются для снятия с учета по доверенности. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 14

    Гость29 Сен 2023 в 20:12
    Одобрямс! Но мне интересней, как сделать по доверенности еврейский паспорт и обрезание?
    +0−0
    Су Люк Ын29 Сен 2023 в 20:07
    добрая Новость!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 20:04
    Закон о депутаткиных детках
    +1−0
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