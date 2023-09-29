Петербургским военкоматам разрешили снимать с учета по доверенности тех, кто живет за границей. Как это сделать?

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», в военкоматы Петербурга поступили разъяснения о том, как сняться с воинского учета без личной явки, если человек проживает за границей уже больше полугода или собирается туда уехать. Список требований не самый простой, и военкоматы продолжают отказывать заявителям, ссылаясь на неверно оформленные документы.



Разъяснения городского военкомата Петербурга о процедуре снятия с воинского учета граждан, постоянно проживающих за пределами РФ, поступили в районные военные комиссариаты несколько недель назад, сообщили «Фонтанке» собеседники, знакомые с документом. «Все военкоматы получили это разъяснение, потому что в 719 постановлении, которое регламентирует положение о воинском учете, и 700-м приказе [Минобороны] написано по этому поводу несколько расплывчато», — отмечает источник.



Ранее военкоматы Петербурга разошлись во мнении о том, можно ли снимать с учета уехавших без их личной явки. Родственники, пытающиеся действовать по доверенности, ссылались на новую редакцию закона «О воинской обязанности и военной службе» и появление формы для такого заявления на «Госуслугах». Но электронная система воинского учета пока не заработала, а в подзаконных актах осталась формулировка о личной явке, настаивали в комиссариатах.



Как сняться с учета В разъяснениях (копия есть у «Фонтанки»), теперь прямо указано: «Отказывать в снятии с воинского учета только на том основании, что гражданин не прибыл лично для снятия с воинского учета, запрещено».

Но для этого придется собрать внушительный пакет документов. Во-первых, понадобится личное заявление гражданина с его подписью (либо простой электронной подписью через «Госуслуги», либо удостоверенной консульским отделом в стране пребывания).

Во-вторых, потребуется доверенность. В ней в качестве полномочий должно быть указано не просто представление интересов в военном комиссариате или призывных комиссиях, а «четко прописано, какие самостоятельные действия от имени доверителя имеет право самостоятельно совершать представитель по доверенности при разрешении вопроса о снятии с воинского учета гражданина». Например, «должны быть указаны: подача заявления о снятии с воинского учета, предоставление документов, подтверждающих выезд за пределы Российской Федерации, документа воинского учета в военный комиссариат конкретного района города Санкт-Петербурга, получение справки о снятии с воинского учета военнообязанного, убывающего за пределы Российской Федерации и т.д».



В-третьих: тем, кто уже уехал, придется подтвердить, что они находятся за границей более шести месяцев. Свидетельствами «могут служить» визы, копии проездных документов, копии загранпаспорта РФ с отметками о пересечении границы и без отметок о въезде в РФ, копии вида на жительство, договоров аренды жилья, обучения, трудового договора, справка о консульском учете в стране пребывания.

Если гражданин еще не уехал из России, рассматриваются те же документы (включая личное заявление), за исключением справки о нахождении на консульском учете. Если оригиналы документов изготовлены на иностранном языке, необходимо предоставление заверенных копий с переводом.



Собеседник в одном из военных комиссариатов отметил, что живущих за границей граждан снимали по доверенности и раньше, но наличие разъяснений сделало этот процесс более понятным. При этом снятие через «Госуслуги» по-прежнему невозможно, поскольку военный билет нужно предоставлять в оригинале. «Мы подписываем, при полном комплекте [документов гражданин] получает справку, что снят с учета и обязан в 15-дневный срок по возвращении снова встать на воинский учет», — говорит он.

Как происходит на практике По словам источника в одном из городских военкоматов, сейчас отказ выдается в среднем по одному из 10 заявлений. Причина — неполный комплект документов.



При этом списка требований в открытом доступе «Фонтанка» не обнаружила. Как отмечают собеседники издания, сам документ с разъяснением имеет статус «для служебного пользования». В военкоматах («Фонтанка» обзвонила несколько выборочно) подтвердили, что готовы снимать с учета по доверенности. Но список необходимых документов продиктовали в двух районах — Петроградском и Невском. В других предложили позвонить в приемные часы или же явиться лично. При этом в разных районах предоставляют список требований с разной степенью детализации.



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Отчеты, которые публикуют петербуржцы в телеграм-каналах, посвященных воинскому учету, показывают: пока статистика неоднозначная.

Один из пользователей, чей родственник пытался снять его с учета в военкомате Выборгского района, рассказал, что «заявление приняли, но с угрозами и оскорблениями». По его словам, к заявлению были приложены нотариально заверенная копия загранпаспорта со штампами выезда и штампом постоянной регистрации за границей, трудовой договор с иностранной компанией и ВНЖ. Спустя месяц родственник пришел в военкомат снова, но смог получить лишь отказ на словах, в письменном виде его не предоставили. Сотрудники даже пригрозили штрафом за несвоевременное снятие с учета.



По словам другого, военкомат Центрального района отказал в снятии с учета из-за того, что в доверенности не было формулировки о праве доверителя на снятие с учета, передачу военного билета и получение справки, а также из-за того, что подпись на заявлении, перевод справки о ПМЖ и контракта на работу не заверены в консульстве.

В Красногвардейском районе удалось получить заветную справку, но лишь с третьего раза. В первый раз жена уехавшего петербуржца принесла требуемый пакет документов, нотариально заверенных в Казахстане. Однако в военкомате потребовали именно заверенные консульством бумаги. «Было потрачено немало сил и средств, чтобы сделать то, что хочет военкомат», — отмечает мужчина.



Еще один участник телеграм-канала рассказал, что в конце августа его матери отказали в снятии с учета по доверенности. «Сказали, что теперь снятие только при личном присутствии», — отмечает он, не называя конкретный район. Другой мужчина сообщил, что ему удалось сняться с учета без справок о ВНЖ и ПМЖ, но при наличии обычных копий паспортов, трудового договора и справки с работы, нотариально заверенной уже в России.



Юрист, специализирующийся на вопросах воинского учета, подтвердил «Фонтанке», что в военкоматах после поступления разъяснений перестали отказывать в снятии с учета по доверенности с порога, но настроены к заявителям совсем не лояльно: сняться с первого раза, по его словам, практически невозможно. «Например, отказать могут на том основании, что в доверенности не указаны конкретные действия — не просто «снятие с воинского учета», а «снятие и постановка на воинский учет», не просто «передача документов», а «передача документов в конкретный военкомат». Хотя в Гражданском кодексе есть емкая формулировка «представлять интересы», ведь возможных действий может быть миллион», — говорит собеседник «Фонтанки».

Попасть с доверенностью на прием сейчас тоже проблематично. В военные комиссариаты стоят огромные очереди: их штурмуют работодатели, которые сдают данные о сотрудниках, опасаясь возросших штрафов.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»