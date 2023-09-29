Из загоревшегося на Маршала Жукова автобуса спасали детей-инвалидов. Прокуратура показала последствия

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, проверку по факту возгорания школьного автобуса организовал надзор по Адмиралтейскому району. В ведомстве показали последствия пожара.

Школа Адмиралтейского района Петербурга привлекла внимание надзорного ведомства пожаром на проспекте Маршала Жукова 29 сентября. Автобус вспыхнул, когда в нём ехали дети.

По информации «Фонтанки», транспорт числится за школой №616 — «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика». На момент выхода материала дозвониться до руководства учреждения не удалось.

Огонь вспыхнул в моторном отсеке около половины восьмого часа утра, когда автобус проезжал перекрёсток проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна. Он вёз на занятия четырёх детей-инвалидов, которых сопровождали двое взрослых. Старший, по предварительным данным, учится в десятом классе, младший — в первом.



Обошлось без пострадавших — детей успели эвакуировать. Их пересадили на другой автобус по перекрестному маршруту.

