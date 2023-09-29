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    Из загоревшегося на Маршала Жукова автобуса спасали детей-инвалидов. Прокуратура показала последствия

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    6 комментариев
    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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    Школа Адмиралтейского района Петербурга привлекла внимание надзорного ведомства пожаром на проспекте Маршала Жукова 29 сентября. Автобус вспыхнул, когда в нём ехали дети.

    Как сообщили в прокуратуре Петербурга, проверку по факту возгорания школьного автобуса организовал надзор по Адмиралтейскому району. В ведомстве показали последствия пожара.

    По информации «Фонтанки», транспорт числится за школой №616 — «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика». На момент выхода материала дозвониться до руководства учреждения не удалось.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Огонь вспыхнул в моторном отсеке около половины восьмого часа утра, когда автобус проезжал перекрёсток проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна. Он вёз на занятия четырёх детей-инвалидов, которых сопровождали двое взрослых. Старший, по предварительным данным, учится в десятом классе, младший — в первом.

    Обошлось без пострадавших — детей успели эвакуировать. Их пересадили на другой автобус по перекрестному маршруту.

    По какой причине произошло возгорание, выясняется. Автобус обслуживается в парке в Колпино, с последнего техосмотра прошло не больше месяца. Нарекания вызывала только рулевая тяга, других неисправностей выявлено не было.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

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    ПожарШкольный автобус
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    Комментарии 6

    Гость29 Сен 2023 в 17:07
    Ивалидам, как водится - самое лучшее!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 17:03
    Дети курили!
    +0−0
    мухомор29 Сен 2023 в 17:02
    Странно что на автобусы, что лазурные, что все остальные,
    до сих пор нет требования установки систем автоматического пожаротушения двигателя.
    системы эти уже лет 30 точно ставят на промышленный транспорт.
    и ведь это не какая-то эраглонасс за много денег.
    +0−0
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