Автобус плюётся огнём на проспекте Маршала Жукова, но пробку собирает не он, а светофор

Пассажирский автобус вспыхнул утром 29 сентября на проспекте Маршала Жукова, 54, у перекрёстка с улицей Солдата Корзуна.
читатель «Фонтанки»
Это не лазурный, а жёлтый автобус с надписью «дети», сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Ни детей, ни пожарных не видно. «Всех спасли, потушить не смогли», — пишет читатель «Фонтанки» Юрий.
читатель «Фонтанки» Иван и ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
По данным ГУ МЧС по Петербургу, вызов поступил в 7:31. На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова в автобусе сгорели сгораемые части. Два расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали пожар в 7:47. Сведения о пострадавших не поступали.
Пробки на Маршала Жукова на этом участке, судя по «Яндекс.Картам», нет. Но чуть дальше, на перекрёстке с проспектом Стачек, — заторы во все стороны. Пользователи сервиса пишут, что там не работает светофор.