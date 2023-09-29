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    Автобус плюётся огнём на проспекте Маршала Жукова, но пробку собирает не он, а светофор

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    10 комментариев
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    Пассажирский автобус вспыхнул утром 29 сентября на проспекте Маршала Жукова, 54, у перекрёстка с улицей Солдата Корзуна.

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    читатель «Фонтанки»

    Это не лазурный, а жёлтый автобус с надписью «дети», сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Ни детей, ни пожарных не видно. «Всех спасли, потушить не смогли», — пишет читатель «Фонтанки» Юрий.

    читатель «Фонтанки» Иван и ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По данным ГУ МЧС по Петербургу, вызов поступил в 7:31. На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова в автобусе сгорели сгораемые части. Два расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали пожар в 7:47. Сведения о пострадавших не поступали.

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    Пробки на Маршала Жукова на этом участке, судя по «Яндекс.Картам», нет. Но чуть дальше, на перекрёстке с проспектом Стачек, — заторы во все стороны. Пользователи сервиса пишут, что там не работает светофор.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_18395250" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 10

    Fagotin29 Сен 2023 в 09:05
    Эти шедевральные формулировки, "...в автобусе сгорели сгораемые части", а несгораемые, что удивительно, не сгорели!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 08:56
    Совсем недалеко это произошло от Дениса Олеговича Тарасова, Горелово прямо рядом!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 08:56
    Очередной водитель-мигрант решил показать городу, что Лукашенко был прав, когда говорил, что мы не умеем пользоваться автобусами, которые нам Беларусь поставляет? Или же все гораздо проще и техосмотр задним числом поставлен и машинка уже свой срок отъездила, но на ходу до сих пор? Как и много иных лазурных?
    +0−0
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