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    Роскошные автомобили с российскими номерами, пылящиеся в аэропорту Хельсинки, могут изъять

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    28 комментариев

    На парковках аэропорта столицы Финляндии в настоящее время пылятся чуть меньше сотни автомобилей с российскими номерами. Если владельцы их не заберут, машины могут изъять в городскую собственность, пишут 29 сентября финские СМИ.

    Среди машин с российскими номерами, застрявших на парковках аэропорта Хельсинки, можно найти люксовые Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие дорогие автомобили. Некоторые ждут своих владельцев настолько давно, что покрылись толстым слоем пыли. На одном из таких — «Шевроле» — кто-то пальцем вывел по пыли «Езжай домой» на английском.

    С 16 сентября Финляндия запретила ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Автовладельцам дали полгода, чтобы вывезти машины из Финляндии.

    По данным на минувшую неделю, в аэропорту Хельсинки-Вантаа остаются еще 78 автомобилей с российскими номерами (к слову, это всего 5% от прошлогоднего количества). В зависимости от корпуса хранение автомобилей в гараже аэропорта обходится до 186 евро в неделю. Впрочем, на дорогих парковках находятся всего полдесятка машин с номерами РФ, большинство стоят в корпусах, где парковка стоит 79 и 88 евро в неделю.

    Если автомобиль оказывается брошенным, а оператор аэропорта Finavia не может связаться с владельцем, машину забирает служба парковки города Вантаа. Если за установленный срок владелец так и не объявляется, право собственности переходит к городским властям. Так что если владельцы машин с российскими номерами по тем или иным причинам за ними не приедут, город Вантаа сможет забрать имущество себе.

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    ФинляндияХельсинкиГраница
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    Комментарии 28

    Трассер29 Сен 2023 в 16:50
    1985 год - выведение из тени цеховиков
    1991 год - выведение цеховиков в политику
    2000 год - образование кланового общества цеховиков+мИнты
    2001 год - не можем убрать, нужно возглавить. Цеховиков-мИнтов возглавили дедьки в штатском
    +0−1
    Гость29 Сен 2023 в 16:48
    А что, в Москве так не сделать? Не заплатил за парковку - в собственность города.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:46
    Эти, кто оставил не обеднеют.
    Народ им еще раз скинется на новую и еще раз и еще раз.
    +0−0
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