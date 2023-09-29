Роскошные автомобили с российскими номерами, пылящиеся в аэропорту Хельсинки, могут изъять

На парковках аэропорта столицы Финляндии в настоящее время пылятся чуть меньше сотни автомобилей с российскими номерами. Если владельцы их не заберут, машины могут изъять в городскую собственность, пишут 29 сентября финские СМИ.



Среди машин с российскими номерами, застрявших на парковках аэропорта Хельсинки, можно найти люксовые Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие дорогие автомобили. Некоторые ждут своих владельцев настолько давно, что покрылись толстым слоем пыли. На одном из таких — «Шевроле» — кто-то пальцем вывел по пыли «Езжай домой» на английском.