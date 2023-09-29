Роскошные автомобили с российскими номерами, пылящиеся в аэропорту Хельсинки, могут изъять

На парковках аэропорта столицы Финляндии в настоящее время пылятся чуть меньше сотни автомобилей с российскими номерами. Если владельцы их не заберут, машины могут изъять в городскую собственность, пишут 29 сентября финские СМИ.
Среди машин с российскими номерами, застрявших на парковках аэропорта Хельсинки, можно найти люксовые Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие дорогие автомобили. Некоторые ждут своих владельцев настолько давно, что покрылись толстым слоем пыли. На одном из таких — «Шевроле» — кто-то пальцем вывел по пыли «Езжай домой» на английском.
С 16 сентября Финляндия запретила ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Автовладельцам дали полгода, чтобы вывезти машины из Финляндии.
По данным на минувшую неделю, в аэропорту Хельсинки-Вантаа остаются еще 78 автомобилей с российскими номерами (к слову, это всего 5% от прошлогоднего количества). В зависимости от корпуса хранение автомобилей в гараже аэропорта обходится до 186 евро в неделю. Впрочем, на дорогих парковках находятся всего полдесятка машин с номерами РФ, большинство стоят в корпусах, где парковка стоит 79 и 88 евро в неделю.
Если автомобиль оказывается брошенным, а оператор аэропорта Finavia не может связаться с владельцем, машину забирает служба парковки города Вантаа. Если за установленный срок владелец так и не объявляется, право собственности переходит к городским властям. Так что если владельцы машин с российскими номерами по тем или иным причинам за ними не приедут, город Вантаа сможет забрать имущество себе.