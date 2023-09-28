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    Водитель такси попал в ДТП у «Петроградской» из-за плохого самочувствия. Его доставили в больницу, но он сбежал

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    Водитель «Фольксвагена Поло» врезался в автомобиль и повредил еще несколько неподалеку от станции метро «Петроградская», потому что ему стало плохо за рублем. Мужчину доставили в больницу, но, видимо, помощь медиков уже не понадобилась. Пациент от них сбежал.

    Авария произошла днем 28 сентября у дома 102 на Большом проспекте Петроградской стороны. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водителю такси на автомобиле «Фольксваген Поло» стало плохо, он врезался в «Ниссан» и повредил три припаркованных машины.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водителя «Фольксвагена» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Однако к вечеру из больницы он сбежал. Других пострадавших в ДТП не было.

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