Водитель такси попал в ДТП у «Петроградской» из-за плохого самочувствия. Его доставили в больницу, но он сбежал

Водитель «Фольксвагена Поло» врезался в автомобиль и повредил еще несколько неподалеку от станции метро «Петроградская», потому что ему стало плохо за рублем. Мужчину доставили в больницу, но, видимо, помощь медиков уже не понадобилась. Пациент от них сбежал.



Авария произошла днем 28 сентября у дома 102 на Большом проспекте Петроградской стороны. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водителю такси на автомобиле «Фольксваген Поло» стало плохо, он врезался в «Ниссан» и повредил три припаркованных машины.