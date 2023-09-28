Бесследно не прошло. Обрушение потолка в квартире кончилось для петербурженки травмой головы

У жительницы Петербурга, на которую рухнул потолок пока она спала, обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Об этом женщина рассказала «Фонтанке» 28 сентября.



Потолок упал на Кристину рано утром 25 сентября. Сначала женщина чувствовала себя нормально и решила не обращаться за медпомощью, однако потом ей стало хуже.

26 сентября Кристину госпитализировали и обследовали. Врачи выявили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и ушибы. После этого Кристину отправили домой на лечение.