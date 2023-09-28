Бесследно не прошло. Обрушение потолка в квартире кончилось для петербурженки травмой головы

У жительницы Петербурга, на которую рухнул потолок пока она спала, обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Об этом женщина рассказала «Фонтанке» 28 сентября.
Потолок упал на Кристину рано утром 25 сентября. Сначала женщина чувствовала себя нормально и решила не обращаться за медпомощью, однако потом ей стало хуже.
26 сентября Кристину госпитализировали и обследовали. Врачи выявили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и ушибы. После этого Кристину отправили домой на лечение.
«На следующий день я почувствовала, что у меня абсолютно нет сил. Началось раздвоение в глазах, периодическая головная боль – обычные симптомы. А сегодня я чувствую себя еще хуже, у меня начинает неметь левая рука. Когда меня врач расспрашивала, она еще не немела. А вот сегодня себя совсем плохо чувствую», – рассказывает Кристина.
Женщина также обратилась в Комитет по охране памятников истории и культуры, чтобы они пришли и осмотрели другие потолки в квартире – вдруг они тоже представляют угрозу для жизни. К тому же, в квартире есть дети. Сами жильцы осмотр провести не могут, так как дом 1910 года постройки находится под охраной как объект культурного наследия Петербурга.
В Комитете пообещали рассмотреть обращение, но сроки никто не называет.
«Мы, к сожалению, в такой ситуации находимся, что не можем убраться. Мы не можем 15 огромных пакетов мусора вывезти из дома, потому что все просят всё сохранять, а нам пылью уже дышать невозможно. И вот до сих пор квартира в таком состоянии находится», – говорит Кристина.
читатель «Фонтанки»
Напомним, обрушение потолка произошло в квартире в пер. Нестерова, 9. По словам хозяйки квартиры, в этом могут быть виноваты рабочие, которые разбирают старую кровлю и скидывают тяжелые фрагменты прямо с крыши, из-за чего дом, по словам петербурженки, «ходит ходуном».
Однако в Фонде капремонта заявили, что подрядчик ведет работы только на кровле и не использует тяжелую технику, которая может нарушить конструкцию дома.