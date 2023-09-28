Начались онлайн-продажи «Лады» по заводской цене

Концерн «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене. В своем сообщении от 28 сентября компания называет это проект «беспрецедентным в истории бренда».
Сейчас таким образом можно купить LADA Granta («самый доступный в России автомобиль») в комплектации Standart и спортивную версию модели Drive Active. Резервирование, получение кредита и оплата происходят дистанционно, а оформление сделки и получение автомобиля — в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В рамках программы доступен трейд-ин. Плановое обслуживание можно проходить у любого официального дилера LADA в России.
«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до