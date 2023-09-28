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    Начались онлайн-продажи «Лады» по заводской цене

    1986
    12 комментариев

    Концерн «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене. В своем сообщении от 28 сентября компания называет это проект «беспрецедентным в истории бренда».

    Сейчас таким образом можно купить LADA Granta («самый доступный в России автомобиль») в комплектации Standart и спортивную версию модели Drive Active. Резервирование, получение кредита и оплата происходят дистанционно, а оформление сделки и получение автомобиля — в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В рамках программы доступен трейд-ин. Плановое обслуживание можно проходить у любого официального дилера LADA в России.

    «Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 12

    Гость28 Сен 2023 в 15:21
    Аха-ха! "Спортивная версия" Гранты?!!! Закись азота использует? Антикрыло нацепили? Форсированный движок?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:14
    В комментариях отметились исключительно водители трёхколёсных велосипедов марки ЗАЗ . ХаХаХа
    +1−3
    Гость28 Сен 2023 в 15:09
    Они все ржавые с завода уже идут
    +1−0
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