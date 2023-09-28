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    Россиянин вывез детей в Финляндию, чтобы прекратить их обучение в кадетском училище и Юнармии

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    10 комментариев

    Верховный суд Финляндии отклонил запрос россиянина, который просил убежища в Хельсинки для себя и своих двух детей, вывезенных из России незаконно. Суд решил, что дети должны быть возвращены в Россию к их матери. Об этом 28 сентября пишут финские СМИ.

    Согласно информации газеты, ранее Апелляционный суд Финляндии отклонил запрос матери на возвращение ее двух детей, которым 10 и 12 лет. Отец обосновывал свою позицию тем, что дети получали «военную подготовку» в России. Уточняется, что один из детей учился в кадетском классе, а другой — в классе Юнармии.

    «Суд обязал немедленно вернуть детей», — уточняют СМИ. Верховный суд Финляндии постановил, что нахождение детей в России не создаст им «серьезной опасности». При этом нет информации, как долго мужчина с детьми находится в Финляндии.

    Ранее сообщалось, что МВД Финляндии собирается отказывать в предоставлении убежища гражданам, которые просят его по необоснованным причинам, прямо на границе. Уточняется, что речь идет о внешних границах ЕС, под которые попадает РФ и Норвегия.

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    ФинляндияУбежище
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    Комментарии 10

    Гость28 Сен 2023 в 11:50
    Мясо нужно растить с младенчества!
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 11:50
    мать хочет вырастить настоящих патриотов страны! Если отец этого не понял , то медицина тут бессильна.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 11:48
    Дела семьи. Их проблемы.
    +0−0
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