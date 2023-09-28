Россиянин вывез детей в Финляндию, чтобы прекратить их обучение в кадетском училище и Юнармии

Верховный суд Финляндии отклонил запрос россиянина, который просил убежища в Хельсинки для себя и своих двух детей, вывезенных из России незаконно. Суд решил, что дети должны быть возвращены в Россию к их матери. Об этом 28 сентября пишут финские СМИ.

Согласно информации газеты, ранее Апелляционный суд Финляндии отклонил запрос матери на возвращение ее двух детей, которым 10 и 12 лет. Отец обосновывал свою позицию тем, что дети получали «военную подготовку» в России. Уточняется, что один из детей учился в кадетском классе, а другой — в классе Юнармии.