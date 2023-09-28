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    Две женщины обвинили петербуржца в педофилии. Жертвы — две 12-летние девочки

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    1 комментарий

    СК Кировского района Петербурга получил два заявления о сексуальном насилии над девочками-подростками. Подозреваемый один.

    Две женщины пришли накануне в 64 отдел полиции за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября. По предварительной информации, обе обвинили одного и тоже мужчину — 40-летнего сотрудника табачного производства — в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих дочерей 12-ти лет. Одна из них уверяла, что началось это 1 января этого года и продолжается по настоящее время.

    Полиция передала данные в СК. Подозреваемый был задержан около семи вечера на улице Зины Портновой.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ПедофилияНасильственные действия сексуального характера
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    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 09:05
    Две женщины-позавидовали двум девочкам, а виноват дядя?
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