Две женщины обвинили петербуржца в педофилии. Жертвы — две 12-летние девочки

СК Кировского района Петербурга получил два заявления о сексуальном насилии над девочками-подростками. Подозреваемый один.
Две женщины пришли накануне в 64 отдел полиции за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября. По предварительной информации, обе обвинили одного и тоже мужчину — 40-летнего сотрудника табачного производства — в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих дочерей 12-ти лет. Одна из них уверяла, что началось это 1 января этого года и продолжается по настоящее время.
Полиция передала данные в СК. Подозреваемый был задержан около семи вечера на улице Зины Портновой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.