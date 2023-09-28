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    Бренд итальянской одежды OVS возвращается в Россию

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    1 комментарий

    На фоне ухода из России многих западных брендов итальянская одежная сеть OVS, напротив, решила вернуться в страну. Об этом 28 сентября пишет «Коммерсантъ».

    Компания ушла из России девять лет назад из-за сложностей с курсом рубля. Сейчас дистрибутор бренда Smart Casual Group (ввозит в РФ одежду немецкой марки Gerry Weber, французской Gertrude+Gaston) активно набирает персонал для магазинов, которые откроются под брендом OVS. Первая точка семейного формата откроется в ноябре в торговом центре «Vegas Крокус Сити» в Подмосковье, её площадь составит 780 кв. м, рассказали «Коммерсанту» в Crocus Group, владеющей объектом. До конца этого года предполагается открыть семь магазинов бренда, а к концу 2025 года — до 50.

    Одежный бренд OVS основан в Италии в 1972 году. Он работает в сегменте массмаркета и управляет 2 тысячами магазинов по всему миру.

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    Комментарии 1

    инкоrнида28 Сен 2023 в 07:25
    Икея через два года. скриньте
    +0−1
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