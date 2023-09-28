Бренд итальянской одежды OVS возвращается в Россию

На фоне ухода из России многих западных брендов итальянская одежная сеть OVS, напротив, решила вернуться в страну. Об этом 28 сентября пишет «Коммерсантъ».
Компания ушла из России девять лет назад из-за сложностей с курсом рубля. Сейчас дистрибутор бренда Smart Casual Group (ввозит в РФ одежду немецкой марки Gerry Weber, французской Gertrude+Gaston) активно набирает персонал для магазинов, которые откроются под брендом OVS. Первая точка семейного формата откроется в ноябре в торговом центре «Vegas Крокус Сити» в Подмосковье, её площадь составит 780 кв. м, рассказали «Коммерсанту» в Crocus Group, владеющей объектом. До конца этого года предполагается открыть семь магазинов бренда, а к концу 2025 года — до 50.
Одежный бренд OVS основан в Италии в 1972 году. Он работает в сегменте массмаркета и управляет 2 тысячами магазинов по всему миру.