Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за скандал с овациями для украинского нациста

Канадский премьер Джастин Трюдо официально извинился за чествование в парламенте страны украинского ветерана СС, передает ТАСС вечером 27 сентября. Трюдо назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.



«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — цитирует агентство слова Трюдо.

