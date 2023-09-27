Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за скандал с овациями для украинского нациста

Канадский премьер Джастин Трюдо официально извинился за чествование в парламенте страны украинского ветерана СС, передает ТАСС вечером 27 сентября. Трюдо назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.
«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — цитирует агентство слова Трюдо.
Напомним, эта «ошибка» стала последней в политической карьере уже бывшего спикера палаты общин Канады Энтони Рота. Он подал в отставку. Именно Рота пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского
Старику аплодировали стоя — в том числе Трюдо и Зеленский с супругой.
«Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер.
Но потом выяснилось, что Хунка (Гунька) служил в дивизии СС «Галичина», которая была знаменита своими зверствами.
В Кремле потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.