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    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за скандал с овациями для украинского нациста

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    14 комментариев

    Канадский премьер Джастин Трюдо официально извинился за чествование в парламенте страны украинского ветерана СС, передает ТАСС вечером 27 сентября. Трюдо назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.

    «Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — цитирует агентство слова Трюдо.

    Напомним, эта «ошибка» стала последней в политической карьере уже бывшего спикера палаты общин Канады Энтони Рота. Он подал в отставку. Именно Рота пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку), которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

    Старику аплодировали стоя — в том числе Трюдо и Зеленский с супругой.

    «Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер.

    Но потом выяснилось, что Хунка (Гунька) служил в дивизии СС «Галичина», которая была знаменита своими зверствами.

    В Кремле потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    КанадаТрюдоУкраинский нацистИзвинения
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    Комментарии 14

    Гость27 Сен 2023 в 22:24
    Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошиблись, извинились, отправились в отставку. Хороший пример для некоторых. Из-за этой ошибки никто не умер и абсолютно ничего страшного не произошло. Разве не так?
    +0−0
    Борщ с укропом и шкварками27 Сен 2023 в 22:20
    Даже странно, что Канада просит прощение.
    Причем за то, что приютила нацистов в 1945 ни слова. А вот за приглашение старика в парламент - извините.
    Очередное лицемерие.
    Вспомним , что Канада до последнего продавала горючку вермахту.
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 22:17
    Очень важная для понаехов информация. Учитывая, что большинство из них не враз укажут на Канаду на карте глобуса, слово Зеленский ставит их в боевую стойку. А еще фамилия Трюдо вызывает законное недоумение - фамилие вроде французское, а при чем здесь Канада?
    +0−0
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