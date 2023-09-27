Российские разработчики выпустили треш-игру «Русы против ящеров»

Отечественная студия theBratans выпустила основанную на мемах треш-игру «Русы против ящеров». Разработчики развили идею из мема «Великие подвиги древних русов в войне против ящеров». Об этом в среду, 27 сентября, сообщает издание «Подъем».
Автор: www.youtube.com / The Bratans
Мем о войне древних русов и ящеров продвигает на YouTube пользователь «профессор Алексей Сергеевич Багиров» — выдуманная личность и создатель конспирологической теории, что некие древние русы жили рядом с динозаврами, а также воевали против ящеров. Ролики с его «лекциями» появились в YouTube в марте 2023 года.
«Мемы, мемы, всё мемы. Идея из открытых источников. Основано на теории профессора Багирова, которую мы очень любим, и всякие нишевые каналы про Великую Тартарию, Гиперборею. Озвучка — SteosVoice, они же Cybervoice. У них есть хороший продукт. Они к нам вышли на связь, мы запартнерились. Это искусственная штука — нейровойс», — рассказал изданию один из создателей игры Даниил Косачев.
Релиз игры «Русы против ящеров» запланирован на ближайшие дни.