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    Смольный получит право стимулировать развитие высокотехнологичных технопарков

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    4 комментария

    В Петербурге Смольный получит право устанавливать дополнительные требования к технопаркам в сфере высоких технологий и стимулировать развитие таких технопарков. Инициативу на заседании 27 сентября депутаты поддержали единогласно.

    Законопроект разработала группа депутатов: коммунист Ирина Иванова и единороссы Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Иванова, презентуя проект, напомнила, что федеральный закон установил правовой статус технопарков в сфере высоких технологий, прежде всего — применение стимулирующих мер.

    «Мы в своем законе предусматриваем закрепление понятия технопарка в сфере высоких технологий и наделения правительства полномочиями по установлению дополнительных требований к технопаркам и также к управляющим компаниям», — рассказала депутат.

    Она добавила, что к высокотехнологичным технопаркам применяются требования, которые уже установлены правительством РФ. Меры стимулирования, о которых идет речь, — правовое регулирование, экономическое, финансовое, кадровое, образовательное и социальное, а также информирование предприятий, какие субсидии они могут получить, пояснила Иванова.

    Ее коллега из фракции «Новые люди» Дмитрий Панов поддержал инициативу и добавил: в Петербурге сейчас только один технопарк, а в Москве, например, их более 50, и там работают более 2100 резидентов. «Представленный законопроект, несмотря на его общую направленность, имеет значение для достижения технологического суверенитета не только нашего города, но и страны в целом», — сказал парламентарий.

    Управляющие компании высокотехнологичных технопарков могут получить компенсацию из федерального бюджета в размере 50–75% затрат на создание и модернизацию инфраструктуры, рассказал Панов. Он добавил, что также у УК технопарков (на примере Москвы) существует возможность получить и субсидию из городского бюджета для покрытия процентов по кредиту на модернизацию инфраструктуры.

    Депутат предложил рассмотреть возможность использовать под строительство технопарков неиспользуемую или мало используемую землю промышленного назначения.

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    Комментарии 4

    Гость27 Сен 2023 в 14:37
    КУЛЬТУРА
    Последняя серия мультфильма про Забайкалье вышла в Сети — в ней есть Николай II, БАМ и площадь Ленина
    Серия охватывает события с середины 19 века до 2018 года

    27 сентября 2023, 20:32//
    +0−0
    🦄🌈💩27 Сен 2023 в 14:12
    Вспоминается мем: "программировай"
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 13:49
    А ха ха
    +0−0
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