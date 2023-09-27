Смольный получит право стимулировать развитие высокотехнологичных технопарков

«Мы в своем законе предусматриваем закрепление понятия технопарка в сфере высоких технологий и наделения правительства полномочиями по установлению дополнительных требований к технопаркам и также к управляющим компаниям», — рассказала депутат.

Законопроект разработала группа депутатов: коммунист Ирина Иванова и единороссы Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Иванова, презентуя проект, напомнила, что федеральный закон установил правовой статус технопарков в сфере высоких технологий, прежде всего — применение стимулирующих мер.

В Петербурге Смольный получит право устанавливать дополнительные требования к технопаркам в сфере высоких технологий и стимулировать развитие таких технопарков. Инициативу на заседании 27 сентября депутаты поддержали единогласно.

Она добавила, что к высокотехнологичным технопаркам применяются требования, которые уже установлены правительством РФ. Меры стимулирования, о которых идет речь, — правовое регулирование, экономическое, финансовое, кадровое, образовательное и социальное, а также информирование предприятий, какие субсидии они могут получить, пояснила Иванова.

Ее коллега из фракции «Новые люди» Дмитрий Панов поддержал инициативу и добавил: в Петербурге сейчас только один технопарк, а в Москве, например, их более 50, и там работают более 2100 резидентов. «Представленный законопроект, несмотря на его общую направленность, имеет значение для достижения технологического суверенитета не только нашего города, но и страны в целом», — сказал парламентарий.

Управляющие компании высокотехнологичных технопарков могут получить компенсацию из федерального бюджета в размере 50–75% затрат на создание и модернизацию инфраструктуры, рассказал Панов. Он добавил, что также у УК технопарков (на примере Москвы) существует возможность получить и субсидию из городского бюджета для покрытия процентов по кредиту на модернизацию инфраструктуры.



Депутат предложил рассмотреть возможность использовать под строительство технопарков неиспользуемую или мало используемую землю промышленного назначения.

