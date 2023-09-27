ЗакС не стал возвращать себе право голосовать по собственным поправкам к бюджету без оглядки на губернатора

Фракция «Яблоко» предложила отменить правило, по которому Законодательное собрание может рассматривать поправки депутатов по бюджету Петербурга, только если они получили одобрение губернатора. Однако на заседании 27 сентября большинство депутатов даже не стали голосовать по этой инициативе, и она не была принята.

«Два года назад Законодательное собрание и губернатор Санкт-Петербурга внесли изменения в бюджетный процесс, упразднивший существовавшую много лет по сути коррупционную практику так называемой коллективной депутатской поправки, которая отдавала определенную часть бюджетных средств для фактически бесконтрольного распределения депутатами парламентского большинства», — напомнил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он подчеркнул, что нынешний механизм тоже несовершенный.



«Мы предлагаем, чтобы те поправки, которые вносят депутаты, естественно, обоснованные, сбалансированные, отвечающие установленным требованиям, в обязательном порядке выносились на голосование при рассмотрении бюджета во втором чтении. Сегодняшняя практика исключает обсуждение и голосование тех поправок, которые не одобрил губернатор», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что мнение губернатора по каждой поправке важно и должно учитываться, но даже если оно отрицательное, это не должно препятствовать обсуждению и голосованию в Заксобрании на пленарном заседании.



Запрет вносить не одобренные главой города поправки на голосование «грубо нарушает права избирателей» и «противоречит принципу разделения властей», констатировал глава фракции «Яблоко».

Замглавы фракции Борис Вишневский напомнил, что Петербург сегодня — единственный регион на Северо-Западе, где без одобрения губернатора нельзя предложить поправку и поставить ее на голосование. И это не та уникальность, которой надо гордиться, добавил депутат.

Обсуждение законопроекта было кратким. Слово взял только депутат от «Единой России» Денис Четырбок, который заявил, что «бюджетная комиссия стала хорошей прививкой от популизма». В ответ Шишлов напомнил, что бюджетная комиссия была создана как механизм развития бюджетного процесса в городе, потому что она устраняла крайне негативную практику.



За проголосовали 14 депутатов, двое воздержались и еще двое проголосовали против. Остальные члены парламента не стали даже голосовать.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как в 2021 году была отменена так называемая «депутатская поправка», по которой часть средств бюджета может распределяться депутатами самостоятельно. Механизм был введен больше 20 лет назад, он считался коррупционным. Позднее сведения по поправке начали скрывать сначала от представителей СМИ, а затем эта информация стала доступна не всем депутатам, а только избранным.

