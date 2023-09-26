Пробки на севере и на юге. На съезде с КАД на проспект Культуры вечерний трафик тормозит ДТП с фурой

В Петербурге вечером во вторник пробки стоят на 5 баллов. Вроде бы ничего криминального, но «Фонтанка» информирует о самых проблемных участках.



На момент публикации заметно затруднено движение на проспекте Культуры, сразу после съезда с КАД. Там и без того плотный поток тормозит ДТП — столкнулись фура и легковой автомобиль. Они занимают целый рад. Фото 26 сентября публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».