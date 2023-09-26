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    Пробки на севере и на юге. На съезде с КАД на проспект Культуры вечерний трафик тормозит ДТП с фурой

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    1 комментарий

    В Петербурге вечером во вторник пробки стоят на 5 баллов. Вроде бы ничего криминального, но «Фонтанка» информирует о самых проблемных участках.

    На момент публикации заметно затруднено движение на проспекте Культуры, сразу после съезда с КАД. Там и без того плотный поток тормозит ДТП — столкнулись фура и легковой автомобиль. Они занимают целый рад. Фото 26 сентября публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    t.me/Megapolisonline

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    Очень плотно этим вечером на Большом Сампсониевском. А там, где он переходит в проспект Энгельса, — ещё хуже.

    Привычный, но от этого не менее раздражающий, затор на юге кольцевой — от Шушар и до Невы.

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    Комментарии 1

    Guddd-Head26 Сен 2023 в 19:54
    Я вижу, что там занята полоса.
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