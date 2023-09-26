А что закон? Какие статьи УК РФ нарушены видеозаписью избиения Кадыровым Журавеля

Фото: Кирилл Кухмарь/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Фонтанку» заинтересовала юридическая и процессуальная сторона вопроса. Каким образом несовершеннолетний ребенок Кадырова мог оказаться в одном помещении с подсудимым? Под какие статьи УК РФ могут подпадать действия сотрудников СИЗО, главы Чечни и его сына?



Корреспонденты «Фонтанки» обратились с этими вопросами к десяткам юристов и правозащитников. Большая часть из них комментировать ситуацию отказались, сославшись на занятость, этические принципы или неполное знакомство с обстоятельствами произошедшего. Были и те, кто принял решение сразу после прозвучавшей фамилии главного действующего лица.



Андрей Анискевич, адвокат коллегии адвокатов «Кутузовская»



— Имел ли право и на основании чего глава республики посетить арестованного? Кто имеет право посещать арестованного в данном случае?

— Чисто с процессуальной точки зрения доступ к следственно-арестованному имеют следователь, его адвокат, прокурор, а также лица, которым дано официальное письменное разрешение следователем (например, нотариус, родственники, супруг). У родственников не более двух свиданий в месяц, при визуальном наблюдении сотрудника ФСИН. Чаще всего, где есть техническая возможность, проводится свидание родственников через стекло, исключая возможность контакта и передачи предметов.



Согласно статье 24 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, руководители органов государственной власти, депутаты, сенаторы, главы регионов, уполномоченные по правам человека, могут также посещать СИЗО без специального разрешения, скажем, с некой общественно-значимой миссией, а также СМИ. При этом видеосъемка СМИ обвиняемых ведется только с их согласия.



— Имел ли право глава республики брать с собой несовершеннолетнего в СИЗО?

— Несовершеннолетнего брать с собой глава республики не имел права.

— В каком случае несовершеннолетний вообще может попасть в СИЗО в качестве посетителя-не родственника арестованного?



— Несовершеннолетние могут попасть в учреждения ФСИН только лишь как дети обвиняемого при длительном свидании (несколько дней).

— В каком случае посетитель имеет право проносить с собой смартфон или устройство для видеозаписи?

— По правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений все телефоны, смартфоны, средства связи, флэшки и комплектующие к ним к проносу на территорию учреждения ФСИН запрещены, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

— Как процессуально должна проходить встреча посетителя-не родственника? Должны ли и имеют ли право сотрудники ФСИН оставлять арестованного наедине?



— Как правило (в моей двадцатилетней практике как следователя, так и адвоката, таких случаев не было), не родственников для свидания в СИЗО не допускают (следователь просто не дает разрешения). Любое краткосрочное свидание в СИЗО проходит при визуальном наблюдении сотрудника ФСИН.

— Как на практике выглядит кабинет, где могли беседовать глава республики и арестованный? Могло ли, при условии соблюдения правил и процессуальных норм, произойти так, что глава республики вышел, а его несовершеннолетний сын остался в кабинете?



— Помещение для встреч в данном случае может быть любым. Ни при каких обстоятельствах несовершеннолетний не мог остаться с обвиняемым наедине.



— Из видео понятно, что в кабинете находились как минимум три человека, третий снимал видео. Мог ли (опять же, с точки зрения того, как должно быть по закону) этот человек быть также посетителем, например, охранником главы республики, или это мог быть только сотрудник ФСИН?

— Теоретически, третьим человеком могло быть любое лицо из числа сопровождающих главу региона. Но то, что он остался в помещении с обвиняемым и несовершеннолетним, противоречит любым нормам и правилам.

— С учетом того, что в открытых источниках говорится — Адаму Кадырову 15 лет, как можно квалифицировать действия главы республики в этой ситуации, его сына и сотрудников ФСИН, которые допустили такую ситуацию?



— По общему правилу возраст наступления уголовной ответственности — 16 лет. Но есть ряд статей, перечисленных в части 2 статьи 20 УК РФ, за нарушение которых ответственность наступает с 14 лет. В основном это тяжкие и особо тяжкие преступления. Но, например, есть такое, как «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Таким образом, если нет вреда здоровью средней тяжести, то действия 15-летнего подростка могут быть квалифицированы по статьям 115, 116 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «Побои»). Но в силу возраста лицо будет освобождено от уголовной ответственности. Родители несовершеннолетнего не несут (в данном контексте. — Прим. ред.) ответственность за ребенка. Сам несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет несет ответственность за причинение вреда. Например, по гражданскому иску, если таковой имеется.



Действия сотрудников ФСИН должны быть квалифицированы по статьям 285, 286 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий»), в зависимости от их должностного положения и должностных полномочий и инструкций.

В действиях главы республики, если он находился в СИЗО с официальным визитом, сложно усмотреть нарушения уголовного законодательства, так как отсутствуют сведения о том, что он наблюдал факт избиения, а также каким-либо образом склонял или принуждал несовершеннолетнего к совершению преступления.



После совершения такого преступления в учреждении исправительной системы обвиняемый должен быть по ходатайству заинтересованных лиц немедленно переведен в другое учреждение другого региона. Более того, он имеет право на госзащиту согласно федеральному закону.



Комментарий адвоката по ситуации в целом:

Сам факт передачи уголовного дела для расследования в СК по Чеченской Республике априори незаконен, так как уголовное дело расследуется по месту совершения преступления. На практике дело может быть передано для расследования в соседний регион при наличии исключительных обстоятельств, например, при расследовании коррупционных преступлений, при наличии оснований полагать, что у обвиняемого обширные коррупционные связи.

Игорь Каляпин, правозащитник



Фото: скриншот видео youtube.com Поделиться Поделиться





— С точки зрения закона, под какие действия могут подпадать действия сотрудников СИЗО, которые пустили Адама Кадырова к Журавелю?



— По-моему, с точки зрения закона здесь как раз все очень просто и совершенно очевидно. Это либо превышение, либо злоупотребление должностными полномочиями, если мы говорим о действиях сотрудников следственного изолятора. Очевидно, что они являются соучастниками этого преступления. В любом случае это как минимум пассивное соучастие в форме попустительства, в форме бездействия. Так что начиная с ч. 1 ст. 286 УК РФ и заканчивая ч.3–4.

15-летний посетитель по фамилии Кадыров, во-первых, никоим образом не может прийти в следственный изолятор. Во-вторых, — встретиться там случайно со следственно арестованным. Человек под стражей находится, Журавеля сторожат не только, чтобы он не убежал, но в том числе и чтобы с ним никто не расправился.

— А действия Адама Кадырова как можно квалифицировать, учитывая, что ему 15 лет?



— Очевидно, тут налицо преступные действия. Их квалифицировать сложно, потому что это видео без начала и без конца. Непонятно, какие там телесные повреждения причинены и так далее, квалификация статьи от этого зависит. Речь идет как минимум о нанесении побоев.



— Если мы говорим про закон, действия самого Кадырова как можно квалифицировать?

— Это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Папа явно не справляется с воспитанием сына. Более того, он об этом на всю страну письменно заявил, что считает такое воспитание правильным. Штрафовать его на 1 000 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, думаю, вполне по силам.

— Кадыров мог встретиться с находящимся в СИЗО как глава республики?

— Кадырову это может разрешить начальник учреждения, и то с разрешения следователя, с согласия заключенного, принудительно заставить встречаться с кем-то не могут.



— Оставить наедине их имели право?

— По закону, конечно, нет.

Сталина Гуревич, адвокат



Фото: скриншот видео youtube.com Поделиться Поделиться





— Под какие статьи УК подпадают действия сотрудников изолятора?



— В отношении сотрудников, которые пропустили, [должно быть возбуждено дело] о превышении должностных полномочий однозначно. Это режимный объект. Глава республики имеет право посещать подозреваемых и обвиняемых в силу закона. Сын его, естественно, к таким лицам не относится, поэтому посещение в данном случае — это превышение должностных полномочий.

— Как можно квалифицировать поступок Адама Кадырова?



— Безусловно, должна быть уголовная ответственность в отношении сына Рамзана Кадырова. У нас никто не имеет права избивать задержанных. И избивает он [Журавеля] не просто так, а по мотивам религиозной вражды, защищая таким образом свою религию. Это является усугубляющим фактором, если суд квалифицирует преступление [как совершенное] по мотивам вражды и ненависти. Далее стоит вопрос о тяжести телесных повреждений и мотивах. Что он хотел добиться, для чего он это делал? Если для того, чтобы вину признал, в этом случае может стоять вопрос и о вмешательстве в производство предварительного следствия.

