Назойливый ухажер на Замшиной знакомился с девушкой при помощи ножа

Юная петербурженка не стала заводить знакомство на улице и вынуждена была обратиться к правоохранителям. Теперь настойчивый любитель дам общается с полицией. О нём рассказывает 26 сентября пресс-служба Росгвардии Петербурга.



Минувшим вечером, около 19:40, наряды вневедомственной охраны в Калининском районе получили приметы мужчины, который на Замшиной улице угрожал ножом 20-летней девушке, а затем скрылся на «Фольксвагене Гольфе». Был введён план «Перехват». Уже через 20 минут сотрудники Росгвардии заметили этот «Гольф» на Герасимовской улице. В салоне были водитель и пассажир, похожий на разыскиваемого. Обоим по 24 года, они уроженцы одной из среднеазиатских республик. У одного при себе был складной нож, а в машине нашли ещё и игрушечный пистолет. Мужчин доставили в 21 отдел полиции.

