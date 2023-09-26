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    Назойливый ухажер на Замшиной знакомился с девушкой при помощи ножа

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    30 комментариев

    Юная петербурженка не стала заводить знакомство на улице и вынуждена была обратиться к правоохранителям. Теперь настойчивый любитель дам общается с полицией. О нём рассказывает 26 сентября пресс-служба Росгвардии Петербурга.

    Минувшим вечером, около 19:40, наряды вневедомственной охраны в Калининском районе получили приметы мужчины, который на Замшиной улице угрожал ножом 20-летней девушке, а затем скрылся на «Фольксвагене Гольфе». Был введён план «Перехват». Уже через 20 минут сотрудники Росгвардии заметили этот «Гольф» на Герасимовской улице. В салоне были водитель и пассажир, похожий на разыскиваемого. Обоим по 24 года, они уроженцы одной из среднеазиатских республик. У одного при себе был складной нож, а в машине нашли ещё и игрушечный пистолет. Мужчин доставили в 21 отдел полиции.

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    «Выяснилось, что причиной угроз стал отказ девушки назойливому ухажёру в знакомстве», — отмечается в сообщении.

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    SERGEY11126 Сен 2023 в 16:01
    Улица ЗАМШИНА - это по русски , все остальное это измышления понаехавших сюда половцев , печенегов и им подобных со своими местными слэнгами и наречиями .
    +0−0
    _ixform26 Сен 2023 в 14:56
    146% Вы держитесь там
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 14:37
    Редкий случай, когда замшинисты встрепенулись активнее, чем ксенофобы... 🤭
    +2−2
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