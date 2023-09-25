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    Россиян предупредили о запрете вывоза кофе из Эфиопии

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    43 комментария

    Таможенные власти Эфиопии ввели запрет на вывоз кофе из страны в любом количестве, сообщает 25 сентября посольство России в Аддис-Абебе в своем telegram-канале.

    Речь идет о любом виде и количестве кофе. Запрет распространяется в том числе на авиапассажиров, в связи с чем россиян просят учесть эту информацию, чтобы избежать неприятных инцидентов а аэропорту.

    В июле на саммите Россия — Африка президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который назвал РФ братской страной. Годом ранее посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил, что страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию. Это было связано с неурожаем в Азии и Латинской Америке.

    Эфиопия наряду с Бразилией, Вьетнамом и Индией является одним из крупнейших поставщиков кофе в мире. В связи с чем связан сегодняшний запрет эфиопских властей, не уточняется.

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    КофеЭфиопия
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    Комментарии 43

    blackcatwhitecat25 Сен 2023 в 18:15
    А гвинеец Сэм Брук
    Обошел меня на круг
    А вчера все вокруг
    Мне говорили: "Сэм - друг!"
    "Сэм - наш гвинейский друг!"
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 18:09
    Украину и Грузию также называли братской страной, понятие у нас весьма неопределенное
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 18:00
    Опять что ли набежали диванные эксперты и патриоты 404? Специально для одаренных:

    "Мировой рынок кофе исчисляется чуть больше 450 млрд долл., из которых страны-производители кофейных бобов, сырья получают только 25 млрд долл. Если взять Африку, то все африканские страны получают меньше 3 млрд долл. за продаваемые на Запад кофейные бобы. В то время как одна Германия, продавая переработанное сырье как готовую продукцию, получает 7,5 млрд долл. В 2,5 раза больше, чем вся Африка." - Президент Уганды Й.К.Мусевени.
    +1−1
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