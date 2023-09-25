Россиян предупредили о запрете вывоза кофе из Эфиопии

Таможенные власти Эфиопии ввели запрет на вывоз кофе из страны в любом количестве, сообщает 25 сентября посольство России в Аддис-Абебе в своем telegram-канале.

Речь идет о любом виде и количестве кофе. Запрет распространяется в том числе на авиапассажиров, в связи с чем россиян просят учесть эту информацию, чтобы избежать неприятных инцидентов а аэропорту.

В июле на саммите Россия — Африка президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который назвал РФ братской страной. Годом ранее посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил, что страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию. Это было связано с неурожаем в Азии и Латинской Америке.