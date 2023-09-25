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    Девушка упала в Неву в центре Петербурга. Ее спас капитан катера

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    20 комментариев

    Девушка упала в Неву с моста через Лебяжью канавку возле Летнего сада. Инцидент произошел 25 сентября в районе 15:30, рассказал «Фонтанке» очевидец.

    Прохожие и водители развернули целую спасательную операцию, чтобы вызволить девушку из воды. Водитель такси, который остановился, чтобы помочь, достал буксировочный трос и кинул девушке, которую уже начало уносить течением.

    «За тросы она уцепилась. Молодой человек, турист или просто прохожий, кинул спасательный круг. То есть все там пытались (спасти девушку. — Прим. ред.)», — рассказывает читатель.

    В итоге девушку поднял на борт капитан катера с туристами, который проплывал мимо. По словам очевидцев, они быстро среагировали, прервали прогулку и подняли девушку на судно.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Обновление:

    По данным «Фонтанки», несовершеннолетняя девушка по неосторожности упала с Верхнего Лебяжьего моста в воду. Пострадавшую доставили в больницу.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 20

    Гость25 Сен 2023 в 18:04
    На набережных очень мало кругов и аварийных лестниц чтобы подняться. Нужно этим заняться, обесопасить набережные. При этом перед кругами поставить камеры
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 17:18
    даме здоровья, всем причастным респект.
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 17:12
    Катер и на нем два туриста :))
    +0−0
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