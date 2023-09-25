Девушка упала в Неву в центре Петербурга. Ее спас капитан катера

Девушка упала в Неву с моста через Лебяжью канавку возле Летнего сада. Инцидент произошел 25 сентября в районе 15:30, рассказал «Фонтанке» очевидец.

Прохожие и водители развернули целую спасательную операцию, чтобы вызволить девушку из воды. Водитель такси, который остановился, чтобы помочь, достал буксировочный трос и кинул девушке, которую уже начало уносить течением.

«За тросы она уцепилась. Молодой человек, турист или просто прохожий, кинул спасательный круг. То есть все там пытались (спасти девушку. — Прим. ред.)», — рассказывает читатель.