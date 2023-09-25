Девушка упала в Неву в центре Петербурга. Ее спас капитан катера

Девушка упала в Неву с моста через Лебяжью канавку возле Летнего сада. Инцидент произошел 25 сентября в районе 15:30, рассказал «Фонтанке» очевидец.
Прохожие и водители развернули целую спасательную операцию, чтобы вызволить девушку из воды. Водитель такси, который остановился, чтобы помочь, достал буксировочный трос и кинул девушке, которую уже начало уносить течением.
«За тросы она уцепилась. Молодой человек, турист или просто прохожий, кинул спасательный круг. То есть все там пытались (спасти девушку. — Прим. ред.)», — рассказывает читатель.
В итоге девушку поднял на борт капитан катера с туристами, который проплывал мимо. По словам очевидцев, они быстро среагировали, прервали прогулку и подняли девушку на судно.
Обновление:
По данным «Фонтанки», несовершеннолетняя девушка по неосторожности упала с Верхнего Лебяжьего моста в воду. Пострадавшую доставили в больницу.