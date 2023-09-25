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    У парка Василеостровец строитель напал на коллегу

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    2 комментария

    В Василеостровском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в покушении на коллегу-строителя. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    Инцидент произошёл воскресным утром, 24 сентября, около 7:30, у дома 10, корпус 2, по 25-й линии В.О., рядом с парком Василеостровец. Наряд полиции, прибыв на место по вызову от очевидцев, застал на месте пострадавшего — 32-летнего строителя, приехавшего из ближнего зарубежья. У него было множество колото-резанных ран, его отправили в больницу.

    Нападавшего задержали по «горячим следам» в 9 часов утра у дома 41 по 12-й линии. Ему 38 лет, он приехал из той же страны, что и пострадавший, и так же трудится разнорабочим в строительной организации. Между соотечественниками возник конфликт, закончившийся поножовщиной.

    «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 2

    Гость25 Сен 2023 в 10:15
    Работники ножа и топора, высококвалифицированные иностранные специалисты..
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 10:13
    Поругались же
    +0−0
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