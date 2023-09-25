У парка Василеостровец строитель напал на коллегу

В Василеостровском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в покушении на коллегу-строителя. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



Инцидент произошёл воскресным утром, 24 сентября, около 7:30, у дома 10, корпус 2, по 25-й линии В.О., рядом с парком Василеостровец. Наряд полиции, прибыв на место по вызову от очевидцев, застал на месте пострадавшего — 32-летнего строителя, приехавшего из ближнего зарубежья. У него было множество колото-резанных ран, его отправили в больницу.



Нападавшего задержали по «горячим следам» в 9 часов утра у дома 41 по 12-й линии. Ему 38 лет, он приехал из той же страны, что и пострадавший, и так же трудится разнорабочим в строительной организации. Между соотечественниками возник конфликт, закончившийся поножовщиной.

