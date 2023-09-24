    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    Первые беженцы из Карабаха приехали в Армению

    613
    6 комментариев

    Первая группа из четырех десятков беженцев из Нагорного Карабаха пересекла границу и прибыла в Армению, сообщает проект CivilNet 24 сентября.

    Автор: сообщество во «ВКонтакте» «Новости RT на русском»

    Беженцев в южном регионе Армении — Сюнике — встречают сотни волонтеров, сообщил губернатор Сюника Роберт Гукасян. На месте работают скорая помощь и наблюдатели от ЕС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в телеобращении к народу заявил, что страна готова принять соотечественников из Нагорного Карабаха, которые уезжают, опасаясь этнических чисток. Ответственность за подобный сценарий он возложил на Баку и российских миротворцев. В Кремле отмечали, что оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе «пока нет».

    Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки Баку заявил, что армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций армянских военных и несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе.

    Около полудня 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента. А 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры между представителями Азербайджана и армян Карабаха.

    По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

    В зоне конфликта погибли 6 российских миротворцев, еще один был ранен.

    Армения и Азербайджан оспаривали принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В 2020 году началась вторая карабахская война, по итогам которой лидеры России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении боевых действий. Страны договорились, что военные Армении и Азербайджана остаются на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

    В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Эту же позицию он подтвердил 13 сентября.

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость24 Сен 2023 в 17:19
    Пашинян своими действиями может потерять часть или даже всю Сюникскую область Армении, если Армения выйдет из ОДКБ. ЕС и США только наблюдать будут и вздыхать.
    И придется опять принимать беженцев но уже в Ереване.
    +1−1
    Вячеслав Русаков24 Сен 2023 в 17:19
    Вот так сдают братьев-христиан басурманам...
    +1−1
    Гость24 Сен 2023 в 17:08
    Все лицом кавказцы, чего делят зачем ругаются.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close