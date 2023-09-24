Первые беженцы из Карабаха приехали в Армению

Первая группа из четырех десятков беженцев из Нагорного Карабаха пересекла границу и прибыла в Армению, сообщает проект CivilNet 24 сентября.
Автор: сообщество во «ВКонтакте» «Новости RT на русском»
Беженцев в южном регионе Армении — Сюнике — встречают сотни волонтеров, сообщил губернатор Сюника Роберт Гукасян. На месте работают скорая помощь и наблюдатели от ЕС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в телеобращении к народу заявил, что страна готова принять соотечественников из Нагорного Карабаха, которые уезжают, опасаясь этнических чисток. Ответственность за подобный сценарий он возложил на Баку и российских миротворцев. В Кремле отмечали, что оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе «пока нет».