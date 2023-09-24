Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения

Структуры безопасности, в которых состоит Армения, неэффективные. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», – сказал он в обращении к гражданам (цитата по ТАСС).
Кроме того, Пашинян заявил, что для армян Нагорного Карабаха оставление родины может стать «единственным вариантом для спасения своей жизни и самобытности», если не будут созданы условия для их проживания в собственных домах и защиты от этнических чисток.
«Ответственными за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, проводящей политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент», – говорит Пашинян.
Премьер заверил, что власти Армении готовы принять соотечественников из Нагорного Карабаха в случае необходимости.