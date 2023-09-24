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    Карабахский конфликт

    Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения

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    8 комментариев

    Структуры безопасности, в которых состоит Армения, неэффективные. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

    «Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», – сказал он в обращении к гражданам (цитата по ТАСС).

    Кроме того, Пашинян заявил, что для армян Нагорного Карабаха оставление родины может стать «единственным вариантом для спасения своей жизни и самобытности», если не будут созданы условия для их проживания в собственных домах и защиты от этнических чисток.

    «Ответственными за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, проводящей политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент», – говорит Пашинян.

    Премьер заверил, что власти Армении готовы принять соотечественников из Нагорного Карабаха в случае необходимости.

    Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки Баку заявил, что армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций армянских военных и несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе.

    Около полудня 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента. А 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры между представителями Азербайджана и армян Карабаха.

    По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

    В зоне конфликта погибли 6 российских миротворцев, еще один был ранен.

    Армения и Азербайджан оспаривали принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В 2020 году началась вторая карабахская война, по итогам которой лидеры России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении боевых действий. Страны договорились, что военные Армении и Азербайджана остаются на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

    В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Эту же позицию он подтвердил 13 сентября.

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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    Комментарии 8

    Гость24 Сен 2023 в 15:05
    Конечно ОДКБ неэффективно. Украина атакует Крым, а Армения свои войска не присылает для обороны. Зачем нужны такие союзники непонятно.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 15:05
    А где были союзнички.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 15:02
    Смешно - предатель рассуждает о своей стране. Арцах продал зверям, следующая другая часть Армении. "Эка новость".
    +0−1
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