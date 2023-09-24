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    У вас точно врожденная грамотность, если пройдете тест без ошибок. Ответьте на 10 вопросов

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    12 комментариев
    Фото: Adobe Stock
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    Сможете пройти тест, не подглядывая в интернете? Если да, то вам стоит по праву гордиться собой. Далеко не все знают, как пишутся эти слова и выражения! Ответьте на вопросы от наших коллег из Woman.ru.

    В каком варианте слово написано правильно?

    А голос у него был не такой, как у почтальона Печкина, дохленький. У Гаврюши голосище был, как у электрички. Он _____ _____ на ноги поднимал.

    Где допущена ошибка?

    В каком варианте слово написано правильно?

    Как правильно?

    Где слово написано верно?

    А эти слова как пишутся?

    В каком слове допущена ошибка?

    Как правильно писать?

    Как нужно писать?

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    У вас точно врожденная грамотность, если пройдете тест без ошибок. Ответьте на 10 вопросов

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    У вас точно врожденная грамотность, если пройдете тест без ошибок. Ответьте на 10 вопросов

    Да вы отлично справились!

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    Фото: Adobe Stock

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    Комментарии 12

    Влад Будин24 Сен 2023 в 20:01
    На какой слог ударение в слове "обеспечение"?
    А в словах "увеличение", "увлечение", "отречение"?
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:57
    а судьи кто
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:47
    В слове "агентство" Даль не усмотрел бы ошибки. Что за бред?
    +0−0
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