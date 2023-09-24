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Сможете пройти тест, не подглядывая в интернете? Если да, то вам стоит по праву гордиться собой. Далеко не все знают, как пишутся эти слова и выражения! Ответьте на вопросы от наших коллег из Woman.ru.
В каком варианте слово написано правильно?
А голос у него был не такой, как у почтальона Печкина, дохленький. У Гаврюши голосище был, как у электрички. Он _____ _____ на ноги поднимал.
Где допущена ошибка?
В каком варианте слово написано правильно?
Как правильно?
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А эти слова как пишутся?
В каком слове допущена ошибка?
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У вас точно врожденная грамотность, если пройдете тест без ошибок. Ответьте на 10 вопросов
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У вас точно врожденная грамотность, если пройдете тест без ошибок. Ответьте на 10 вопросов
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