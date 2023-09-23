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    Пробка на три километра. Две аварии тормозят съезд с КАД на Новоприозерское шоссе

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    2 комментария

    На севере Петербургской кольцевой водителям приходится двигаться со скоростью пешеходов. Проблемы в районе съезда с КАД на Новоприозерское шоссе.

    Как сообщают в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», автомобильный затор на момент публикации растянулся уже на три километра.

    Фото: скриншот с сайта yandex.ru
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    «В 13:30 поступила информация о ДТП на А-121 км 4 в сторону области. Попутное столкновение 2 л/а. Без пострадавших. Занята вторая полоса.

    В 11:55 поступила информация о ДТП на км 25 внешнего кольца КАД. Попутное столкновение 2 л/а. Пострадавших нет. Заняты: 1 и 2 полосы», — сказано в сообщении ФКУ.

    На юге КАД тоже плотно, там две аварии на участке внутреннего кольца от Мурманского шоссе до Невы.

    Фото: скриншот с сайта yandex.ru

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    Пробки
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    Комментарии 2

    Гость23 Сен 2023 в 15:15
    Хорошо, если со скоростью пешехода, а не еще медленнее.
    Вчера вечером съезжал с внешнего кольца на Культуры - надо было в Бугры заехать, так за 40 минут продвинулся примерно на километр по съезду. Не доехал даже до места слияния съездов с внутреннего и внешнего кольца.
    Посмотрел я на все это, плюнул и поехал прямо на путепровод. А там еще одна засада - мало того, что Культуры с середины лета еле едет в обе стороны из-за ремонта, так вчера с середины путепровода до Просвещения вообще одну полосу оставили. На остальных новый асфальт. Самое лучшее время чтобы еще сильнее ограничить движение - вечер пятницы.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 14:58
    На 108 км внешнего кольца сбит лось (насмерть) на скорости 100+
    Лося не видел - только глухой удар, - зеркале заднего вида лось подлетает над КИА. КИА осталась без крыши, водитель и пассажир посечены стеклом, сильно пострадал пассажир - носовое кровотечение...
    +1−0
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