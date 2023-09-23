Пробка на три километра. Две аварии тормозят съезд с КАД на Новоприозерское шоссе

На севере Петербургской кольцевой водителям приходится двигаться со скоростью пешеходов. Проблемы в районе съезда с КАД на Новоприозерское шоссе.
Как сообщают в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», автомобильный затор на момент публикации растянулся уже на три километра.
«В 13:30 поступила информация о ДТП на А-121 км 4 в сторону области. Попутное столкновение 2 л/а. Без пострадавших. Занята вторая полоса.
В 11:55 поступила информация о ДТП на км 25 внешнего кольца КАД. Попутное столкновение 2 л/а. Пострадавших нет. Заняты: 1 и 2 полосы», — сказано в сообщении ФКУ.
На юге КАД тоже плотно, там две аварии на участке внутреннего кольца от Мурманского шоссе до Невы.