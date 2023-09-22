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    На Манежной площади заработала фермерская ярмарка. Там можно встретить огромного петербургского кота

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    9 комментариев

    Фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие» заработала 22 сентября на Манежной площади в рамках Дней туризма в Петербурге. На ней можно купить домашние продукты, изделия ремесленников, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и квестах.

    На ярмарке представлена продукция 62 фермеров и ремесленников из городов Серебряного ожерелья России, куда входят Петербург, Ленобласть и еще девять регионов Северо-Запада. Здесь продаются фермерские овощи, фрукты, мед, молочные и мясные продукты, сладости, а также различные изделия местных мастеров — от украшений до монет.

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    Также гости могут попробовать особую кухню регионов Серебряного ожерелья, послушать бесплатные лекции и концерты, поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах, квестах, сделать фото на память в фотозонах. Посетителей встретят чисто петербургские арт-объекты, например, огромный петербургский кот, сделанный из травы, и корюшка.

    Ярмарка приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Гуляния на Манежной продлятся в течение 10 дней, с 22 сентября по 1 октября. Каждый день на площади будут организованы тематические мероприятия, посвященные разным видам туризма — культурно-историческому, образовательному, экологическому, активному отдыху и другим.

    Место выбрали не случайно. В начале XVIII века на месте Манежной площади располагалось фермерское хозяйство, принадлежавшее Екатерине I. Оно включало сад с огородом, пруды, в которых разводили рыбу, и даже оранжерею для выращивания ананасов и бананов. С 1887 года в Манеже стали проводить выставки, в том числе сельскохозяйственные и фермерские.

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    Комментарии 9

    27564035622 Сен 2023 в 17:01
    200 рублей за булочку? Мда.
    +0−0
    KVetka22 Сен 2023 в 16:46
    Хорошо, что огородили Кота, хоть и выглядит странненько. Но в Новосибирске недавно композицию из цветов и листьев сломли и растащили странно воспитанные граждане в первый же день.
    +1−0
    Kot Piter22 Сен 2023 в 16:42
    Так ещё неделю назад, этот загон там стоял! 🤔😾
    +0−0
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