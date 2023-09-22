На Манежной площади заработала фермерская ярмарка. Там можно встретить огромного петербургского кота

Фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие» заработала 22 сентября на Манежной площади в рамках Дней туризма в Петербурге. На ней можно купить домашние продукты, изделия ремесленников, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и квестах.



На ярмарке представлена продукция 62 фермеров и ремесленников из городов Серебряного ожерелья России, куда входят Петербург, Ленобласть и еще девять регионов Северо-Запада. Здесь продаются фермерские овощи, фрукты, мед, молочные и мясные продукты, сладости, а также различные изделия местных мастеров — от украшений до монет.