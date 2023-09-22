В кино покажут драму от режиссёра фильма «Географ глобус пропил» с Евгением Цыгановым о событиях 1993 года

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





28 сентября на экраны выходит фильм «1993» режиссера Александра Велединского. Сюжет драмы основан на одноименной книге Сергея Шаргунова. Дело происходит в 1993 году в Москве, во время противостояния Верховного Совета и сторонников президента Ельцина. В дни «Октябрьского путча» любящие супруги Виктор (Евгений Цыганов) и Лена (Екатерина Вилкова) оказываются по разную сторону баррикад в самом центре Москвы. Это первая картина, посвященная непосредственно этим событиям, её премьера приурочена к тридцатой годовщине показываемых в фильме событий.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Постановщик ленты Александр Велединский снял такие известные работы, как «Бригада» и «Географ глобус пропил». По словам Велединского, ему страшно было браться за такую противоречивую тему, как штурм Белого дома, поскольку, по его мнению, эта гражданская война всё ещё не закончилась и, берясь за такой проект, нужно быть готовым к критике со всех сторон. Для постановщика это ещё и личная история. Будущий режиссер начал учиться на Высших курсах сценаристов и режиссеров 1 октября 1993 года, а уже 3-го пролилась первая кровь. Общежитие, где он жил, находилось неподалеку от Останкино, и он вместе с другими будущими создателями «Бригады» Алексеем Сидоровым и Игорем Порублевым отправился туда. Велединский признался, что именно в те дни расстался с иллюзией о «хорошей» власти.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Для исполнителя главной роли Евгения Цыганова фильм — история поколения его родителей. Отец Цыганова работал в космическом НИИ, а в девяностые вынужден был пойти трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Эту деталь он подарил своему герою.



В картине снялись также актеры Александра Ребенок («Содержанки», «Обитель»), Максим Лагашкин («Живой», «Аритмия») и Александр Робак («Елки», «Конец прекрасной эпохи»). При этом Цыганову и другим актерам пришлось столкнуться с многочисленными трудностями на съемочной площадке, включая погодные условия и несколько травм, полученных во время съемок перестрелок и драк.

16+

Матвей Пирогов

