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    Наука

    Космический психолог расскажет про «экспедиционное бешенство» и о том, какие эксперименты проводят с космонавтами

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    1 комментарий

    «Экспедиционное бешенство» — так называется особое состояние психики: членов экипажа, которые долго находятся друг с другом в изоляции, начинает буквально трясти от одного взгляда на товарища. Такое может случиться, например, у космонавтов, у полярников. 28 сентября в Петербургском планетарии расскажут, чем занимается космическая психология. 16+

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    Осваивать Марс Советский Союз планировал начать еще в 1974-м. А в 1967-м в Институте медико-биологических проблем трое добровольцев (механик, биолог и врач) участвовали в изоляционном эксперименте. Год в гермокамере площадью 12 кв. м. Опыт должен был имитировать многомесячный полет к Красной планете. Отрабатывали не «добрососедство» в скученных условиях космического полета (хотя ученые наблюдали и за взаимоотношениями «марсонавтов»), а системы жизнеобеспечения в замкнутом пространстве. Участники были молоды и здоровы, прошли тщательный отбор, но уже через два месяца в изоляции начались конфликты. Друг в друге их раздражало все, а сдерживало лишь то, что в случае срыва эксперимент пришлось бы прервать. Они выдержали год. Но, говорят, именно после той «экспедиции» начало развиваться направление «космическая психология».

    Полина Кузнецова работает в ИМБП РАН, том самом, который проводил эксперимент с «марсонавтами». Она научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп. 28 сентября в Планетарии на Горьковской (Александровский парк, 4) расскажет об изоляционных экспериментах, которые проводит с коллегами на Земле и на борту МКС. Начало лекции «Космическая психология на Земле и на ее орбите» — в 20:00. Подробности на сайте Планетария.

    Александра Шеромова

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    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 12:35
    После бракосочетания многие тоже находятся долго рядом, иногда всю жизнь . И НИЧЕГО.
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