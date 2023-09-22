Космический психолог расскажет про «экспедиционное бешенство» и о том, какие эксперименты проводят с космонавтами

«Экспедиционное бешенство» — так называется особое состояние психики: членов экипажа, которые долго находятся друг с другом в изоляции, начинает буквально трясти от одного взгляда на товарища. Такое может случиться, например, у космонавтов, у полярников. 28 сентября в Петербургском планетарии расскажут, чем занимается космическая психология. 16+

Осваивать Марс Советский Союз планировал начать еще в 1974-м. А в 1967-м в Институте медико-биологических проблем трое добровольцев (механик, биолог и врач) участвовали в изоляционном эксперименте. Год в гермокамере площадью 12 кв. м. Опыт должен был имитировать многомесячный полет к Красной планете. Отрабатывали не «добрососедство» в скученных условиях космического полета (хотя ученые наблюдали и за взаимоотношениями «марсонавтов»), а системы жизнеобеспечения в замкнутом пространстве. Участники были молоды и здоровы, прошли тщательный отбор, но уже через два месяца в изоляции начались конфликты. Друг в друге их раздражало все, а сдерживало лишь то, что в случае срыва эксперимент пришлось бы прервать. Они выдержали год. Но, говорят, именно после той «экспедиции» начало развиваться направление «космическая психология».

