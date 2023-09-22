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    Гражданка Великобритании, выезжавшая из России в Финляндию, столкнулась с проблемой на «Брусничном»

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    Сотрудники Выборгской таможни на таможенном посту МАПП «Брусничное» не зря подробно проверили личные вещи гражданки Великобритании, выезжающей из России в Финляндию на рейсовом автобусе.

    Как сообщает 22 сентября пресс-служба СЗТУ, женщина при прохождении таможенного контроля не заявила таможенникам о наличии предмета, подлежащего декларированию. Её багаж досмотрели и нашли среди личных вещей старинную икону. Документов, разрешающих вывоз из РФ, у женщины не было.

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    По данным экспертизы, эта подокладная икона «Господь Вседержитель» создана более 100 лет назад. Она относится к категории культурных ценностей, которые нельзя вывозить из России без разрешительных документов.

    «В отношении гражданки Великобритании возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров», — прокомментировал начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Сергей Смирнов.

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