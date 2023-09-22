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    В Иркутске поймали осужденного, сбежавшего из колонии за день до освобождения

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    В Иркутске задержан осужденный, который самовольно ушел из колонии-поселения накануне своего освобождения. Об этом 22 сентября информирует пресс-служба местного ГУ ФСИН.

    Мужчина (он иностранец) покинул территорию участка колонии-поселения при ИК-19 18 сентября 2023 года. Сотрудники ГУ ФСИН и ГУ МВД по Иркутской области задержали его 22 сентября в Ленинском районе города Иркутска. Его передадут сотрудникам управления по вопросам миграции ГУ МВД для депортации в Таджикистан.

    По данным ТАСС, мужчина отбыл почти 20 лет за убийство. 18 сентября он должен был освободиться, но покинул колонию-поселение и не вернулся в течение суток.

    «За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы», — сообщили тогда в пресс-службе ГУ ФСИН.

    В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, с разрешения администрации могут передвигаться в пределах муниципального образования.

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    ФСИНСбежал из колонииСбежал из колонии-поселенияИркутск
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