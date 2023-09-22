В Иркутске поймали осужденного, сбежавшего из колонии за день до освобождения

В Иркутске задержан осужденный, который самовольно ушел из колонии-поселения накануне своего освобождения. Об этом 22 сентября информирует пресс-служба местного ГУ ФСИН.



Мужчина (он иностранец) покинул территорию участка колонии-поселения при ИК-19 18 сентября 2023 года. Сотрудники ГУ ФСИН и ГУ МВД по Иркутской области задержали его 22 сентября в Ленинском районе города Иркутска. Его передадут сотрудникам управления по вопросам миграции ГУ МВД для депортации в Таджикистан.



По данным ТАСС, мужчина отбыл почти 20 лет за убийство. 18 сентября он должен был освободиться, но покинул колонию-поселение и не вернулся в течение суток.

