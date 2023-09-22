Байден: танки Abrams будут на Украине на следующей неделе

Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден. Как передает 21 сентября ТАСС, Байден сообщил об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», — цитирует агентство слова президента США.
Байден также заявил, что Соединенные Штаты расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk.
Напомним, 20 сентября о скором появлении на Украине американских танков заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он был менее категоричен в оценке сроков — было озвучено, что танки Abrams поступят на Украину в «ближайшие дни и недели».
Ранее Соединенные Штаты обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams — 31 боевую машину. Еще в январе издание Politico сообщало, что Киеву предоставят модификацию M1A2 Abrams, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего огневую мощь. При этом отмечалось, что единственный в США завод по производству танков Abrams полностью забит заказами на новые танки для Польши и Тайваня.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.