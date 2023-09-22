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    Байден: танки Abrams будут на Украине на следующей неделе

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    Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден. Как передает 21 сентября ТАСС, Байден сообщил об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

    «На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», — цитирует агентство слова президента США.

    Байден также заявил, что Соединенные Штаты расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk.

    Напомним, 20 сентября о скором появлении на Украине американских танков заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он был менее категоричен в оценке сроков — было озвучено, что танки Abrams поступят на Украину в «ближайшие дни и недели».

    Ранее Соединенные Штаты обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams — 31 боевую машину. Еще в январе издание Politico сообщало, что Киеву предоставят модификацию M1A2 Abrams, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего огневую мощь. При этом отмечалось, что единственный в США завод по производству танков Abrams полностью забит заказами на новые танки для Польши и Тайваня.

    Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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    Комментарии 31

    Гость22 Сен 2023 в 01:34
    Хорошо, но мало!
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