Байден: танки Abrams будут на Украине на следующей неделе

Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден. Как передает 21 сентября ТАСС, Байден сообщил об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.



«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», — цитирует агентство слова президента США.



Байден также заявил, что Соединенные Штаты расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk.



Напомним, 20 сентября о скором появлении на Украине американских танков заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он был менее категоричен в оценке сроков — было озвучено, что танки Abrams поступят на Украину в «ближайшие дни и недели».

