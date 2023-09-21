Пентагон: танки Abrams из США будут на Украине в «ближайшие дни и недели»

Танки Abrams из США поступят на Украину в «ближайшие дни и недели», передает 21 сентября РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

Райдер «по соображениям безопасности» не стал называть конкретные сроки, но добавил, что поставки идут «по графику». Соединенные Штаты обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams — 31 боевую машину.



Напомним, еще в январе издание Politico сообщало, что Киеву предоставят M1A2 Abrams, но без секретного допоборудования, повышающего его огневую мощь. При этом отмечалось, что единственный в США завод по производству танков Abrams полностью забит заказами на новые танки для Польши и Тайваня.

