В Ереване полиция жестко задерживает демонстрантов

В центре Еревана вечером 21 сентября продолжается массовая акция протеста недовольных политикой руководства Армении после «антитеррористической операции» Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Полиция применила к демонстрантам силу, передает агентство Sputnik Армения.
На площади Республики в центре столицы происходят массовые задержания митингующих. По данным РИА Новости, на 22:15 мск задержано уже 46 человек.
Ранее в этот день экс-глава армянского правительства Вазген Манукян на митинге объявил о создании Нацкомитета по координации всенародного движения и начале протестов в других населенных пунктах страны.
Шествие демонстрантов стартовало с площади Республики, протестующие перекрывали улицы мусорными контейнерами, а затем начали снова собираться у здания правительства Армении.
Участники протеста планируют 22 сентября утром также собраться у здания правительства.
Глава правительства Армении Никол Пашинян пообещал оппозиции жесткие меры реагирования для того, чтобы «избежать кровопролития».