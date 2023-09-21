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    В Ереване полиция жестко задерживает демонстрантов

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    В центре Еревана вечером 21 сентября продолжается массовая акция протеста недовольных политикой руководства Армении после «антитеррористической операции» Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Полиция применила к демонстрантам силу, передает агентство Sputnik Армения.

    На площади Республики в центре столицы происходят массовые задержания митингующих. По данным РИА Новости, на 22:15 мск задержано уже 46 человек.

    Ранее в этот день экс-глава армянского правительства Вазген Манукян на митинге объявил о создании Нацкомитета по координации всенародного движения и начале протестов в других населенных пунктах страны.

    Шествие демонстрантов стартовало с площади Республики, протестующие перекрывали улицы мусорными контейнерами, а затем начали снова собираться у здания правительства Армении.

    Участники протеста планируют 22 сентября утром также собраться у здания правительства.

    Глава правительства Армении Никол Пашинян пообещал оппозиции жесткие меры реагирования для того, чтобы «избежать кровопролития».

    Справка:

    Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические меры против армянских военных в Карабахе.

    В Ереване     заявили, что ВС Армении в НКР нет.

    20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента (по словам Пашиняна, ВС Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года).

    «Фонтанка» писала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    В зоне конфликта погибли 6 российских миротворцев, еще один был ранен.

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