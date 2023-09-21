В Ереване полиция жестко задерживает демонстрантов

В центре Еревана вечером 21 сентября продолжается массовая акция протеста недовольных политикой руководства Армении после «антитеррористической операции» Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Полиция применила к демонстрантам силу, передает агентство Sputnik Армения.



На площади Республики в центре столицы происходят массовые задержания митингующих. По данным РИА Новости, на 22:15 мск задержано уже 46 человек.

Ранее в этот день экс-глава армянского правительства Вазген Манукян на митинге объявил о создании Нацкомитета по координации всенародного движения и начале протестов в других населенных пунктах страны.