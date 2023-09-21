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    Акция «Доброе сердце» поможет восьмилетней Ксюше

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    В Петербурге в очередной раз проходит благотворительная акция «Доброе сердце». В сентябре средства, собранные в ходе акции, будут направлены на лечение восьмилетней Ксюши.

    Напомним, акция «Доброе сердце» для Петербурга уже стала традиционной: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.

    На сей раз акция проходит совместно с фондом «Солнце». У организации на попечении находится восьмилетняя Ксюша. Девочка появилась без левой ручки до локтя, маленькой нижней челюстью и пороком развития гортани. С рождения она дышит через трубочку в трахее — трахеостому, а кормят её через трубочку в животе — гастростому, сама она не глотает. Несмотря на диагнозы, Ксюша активный, любознательный ребёнок — читает, считает, любит играть в шахматы, изучает энциклопедии о космосе и животных. Но чтобы избежать осложнений и поддерживать стабильное состояние, Ксюше необходимо лечебное питание, правильный уход за трахеостомой и гастростомой. А для этого каждый день нужны дорогостоящие смеси и расходные медицинские материалы: катетеры, тепловлагообменники («искусственный нос»), стерильные салфетки и пр. У семьи на это не хватает средств, а деньги, собранные в ходе акции, помогут приобрести всё необходимое на ближайшие месяцы.

    Подробнее узнать об акции можно на сайте благотворительного фонда «Солнце».

    Отметим, что в августе акция «Доброе сердце» собрала 1,8 млн рублей для подопечных петербургского фонда «свет.дети» — детей с онкологическими заболеваниями.

    Благотворительный фонд «Солнце» с 2007 года оказывает поддержку и помощь нуждающимся детям Санкт-Петербурга. Одна из задач фонда: повысить качество жизни больных детей и их семей. Фонд оказывает психологическую, социальную, юридическую помощь, оплачивает курсы реабилитации, операции, приобретает технические средства реабилитации, лекарства.

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