Акция «Доброе сердце» поможет восьмилетней Ксюше

В Петербурге в очередной раз проходит благотворительная акция «Доброе сердце». В сентябре средства, собранные в ходе акции, будут направлены на лечение восьмилетней Ксюши.



Напомним, акция «Доброе сердце» для Петербурга уже стала традиционной: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.

