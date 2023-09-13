В Петербурге собрали 1,8 млн рублей на помощь детям с онкологией

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» подвёл итоги акции «Доброе сердце»: за месяц петербуржцы и гости города собрали 1,8 млн рублей, которые будут направлены на лечение подопечных фонда – детей с онкологическими заболеваниями.



Акция проводилась совместно с полярной сетью ресторанов в течение августа. Посетили могли не просто вкусно поесть, приятно провести время, но и сделать доброе дело, купив акционный десерт, средства с продажи которого направлялись в фонд.



«За месяц гости ресторанной сети купили 20 000 пирожных, благодаря чему удалось собрать 1,8 млн рублей в поддержку наших подопечных», - рассказали «Фонтанке» в фонде.

