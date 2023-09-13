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    В Петербурге собрали 1,8 млн рублей на помощь детям с онкологией

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    Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» подвёл итоги акции «Доброе сердце»: за месяц петербуржцы и гости города собрали 1,8 млн рублей, которые будут направлены на лечение подопечных фонда – детей с онкологическими заболеваниями.

    Акция проводилась совместно с полярной сетью ресторанов в течение августа. Посетили могли не просто вкусно поесть, приятно провести время, но и сделать доброе дело, купив акционный десерт, средства с продажи которого направлялись в фонд.

    «За месяц гости ресторанной сети купили 20 000 пирожных, благодаря чему удалось собрать 1,8 млн рублей в поддержку наших подопечных», - рассказали «Фонтанке» в фонде.

    Собранные средства будут направлены на лечение, обследования, реабилитацию и другую сопутствующую помощь детям с онкологическими заболеваниями.

    Акция «Доброе сердце» для Петербурга уже стала традиционной: она проводится ежемесячно, а собранные деньги направляются в различные благотворительные организации. Фонд «свет.дети» уже в пятый раз принял в ней участие. За всё это время удалось собрать более 5,6 миллионов рублей на лечение детей с онкозаболеваниями.

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    Комментарии 2

    Гость13 Сен 2023 в 16:04
    Сума зашкалилла
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